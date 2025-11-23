Większością ponad 53 proc. głosów obywatele Słowenii odrzucili referendum ustawę o wspomaganym samobójstwie - przekazał słoweński dziennik „Delo” po przeliczeniu 99 proc. głosów.
Przeciwnicy ustawy, z poparciem 53,43 proc., zebrali 367 tys. głosów, przekraczając kworum 339 205 głosów wymaganych do ważnego odrzucenia ustawy. Frekwencja wyborcza, według dotychczasowych danych, wyniosła 40,15 proc.
Pytanie zadane Słoweńcom brzmiało: „Czy popierasz wdrożenie ustawy o wspomaganym samobójstwie, która została uchwalona przez parlament 24 lipca 2025 r.”. Aby ustawa została zawieszona, ponad 20 proc. wyborców musiało zagłosować przeciwko. Parlament będzie mógł ponownie głosować nad nową ustawą po 12 miesiącach.
W ubiegłym roku, w pierwszym plebiscycie w tej sprawie, przy frekwencji wynoszącej niespełna 41,5 proc., 55 proc. głosujących opowiedziało się za legalizacją wspomaganego samobójstwa. W lipcu bieżącego roku stosunkiem głosów 50:34, przy trzech głosach wstrzymujących się, parlament w Lublanie uchwalił nowe przepisy.
Projekt ustawy proponuje przyznanie pacjentom w pełni przytomnym, terminalnie chorym, których cierpienie lub stan zdrowia są nie do zniesienia, prawa do zakończenia swojego życia, z wyłączeniem przypadków chorób psychicznych.
Według sondażu opublikowanego w tym tygodniu przez dziennik „Dnevnik”, 54,3 proc. ankietowanych nadal popiera legalizację eutanazji, 30,6 proc. jest jej przeciwnych, a 15 proc. nie ma zdania.
Wspomagane samobójstwo lub eutanazja są dozwolone w Australii, Austrii, Belgii, Hiszpanii, Holandii, Kanadzie, Luksemburgu, Portugalii, Szwajcarii i kilku stanach USA. W tym roku za dopuszczeniem wspomaganego samobójstwa opowiedziały się niższe izby parlamentów Francji i Wielkiej Brytanii.
