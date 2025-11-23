Ukraińska delegacja w Genewie. Zełenski: Amerykańskie propozycje ws. pokoju mogą uwzględniać elementy ważne dla Kijowa

Wołodymyr Zełenski / autor: Fratria/X
Wołodymyr Zełenski / autor: Fratria/X

Amerykańskie propozycje w sprawie pokoju na Ukrainie mogą uwzględnić elementy oparte na ukraińskiej wizji i kluczowych dla narodowych interesów Ukrainy” – oświadczył ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.

CZYTAJ WIĘCEJ: Znamy założenia planu pokojowego! Tak wygląda 28 punktów proponowanego porozumienia Ukrainy z Rosją

Obecnie – jak podano – istnieje zrozumienie, że amerykańskie propozycje mogą uwzględnić szereg elementów opartych na ukraińskiej wizji i kluczowych dla narodowych interesów Ukrainy. Trwają dalsze prace nad tym, by wszystkie te punkty były rzeczywiście skuteczne w osiągnięciu głównego celu, na który liczą Ukraińcy – ostatecznego położenia kresu rozlewowi krwi i wojnie

— napisał Zełenski w mediach społecznościowych.

Koniec wojny coraz bliżej?

Delegacja Ukrainy znajduje się w Genewie, gdzie pracuje nad poszukiwaniem wykonalnych rozwiązań prowadzących do zakończenia wojny, przywrócenia pokoju i zapewnienia długotrwałego bezpieczeństwa

— powiadomił Zełenski.

Zespół przekazał już krótkie raporty o wynikach pierwszych spotkań i rozmów

— dodał.

Ukraińska delegacja w Genewie

Dziś ukraińska delegacja rozpoczęła w Genewie spotkania z doradcami ds. bezpieczeństwa narodowego Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii na temat planu pokojowego.

Zgodnie z oczekiwaniami w Szwajcarii strona amerykańska miałaby wyjaśnić okoliczności powstania 28-punktowego planu, który zakłada m.in. przejęcie przez Rosję większości terenów Ukrainy, które zajęła dotychczas rosyjska armia, a także obszarów w obwodzie donieckim wciąż kontrolowanych przez Ukraińców. Ponadto, według planu, władze w Kijowie miałyby zrezygnować z członkostwa w NATO i zredukować liczebność armii do 600 tys. żołnierzy.

W ocenie większości państw europejskich propozycje amerykańskie są zbyt daleko idącymi ustępstwami na rzecz Rosji. Według doniesień mediów, Francja, Niemcy i Wielka Brytania opracowały kontrpropozycję, którą miały już przedstawić rządom w Waszyngtonie i Kijowie.

tt/PAP

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

