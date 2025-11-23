„Amerykańskie propozycje w sprawie pokoju na Ukrainie mogą uwzględnić elementy oparte na ukraińskiej wizji i kluczowych dla narodowych interesów Ukrainy” – oświadczył ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.
Obecnie – jak podano – istnieje zrozumienie, że amerykańskie propozycje mogą uwzględnić szereg elementów opartych na ukraińskiej wizji i kluczowych dla narodowych interesów Ukrainy. Trwają dalsze prace nad tym, by wszystkie te punkty były rzeczywiście skuteczne w osiągnięciu głównego celu, na który liczą Ukraińcy – ostatecznego położenia kresu rozlewowi krwi i wojnie
— napisał Zełenski w mediach społecznościowych.
Koniec wojny coraz bliżej?
Delegacja Ukrainy znajduje się w Genewie, gdzie pracuje nad poszukiwaniem wykonalnych rozwiązań prowadzących do zakończenia wojny, przywrócenia pokoju i zapewnienia długotrwałego bezpieczeństwa
— powiadomił Zełenski.
Zespół przekazał już krótkie raporty o wynikach pierwszych spotkań i rozmów
— dodał.
Ukraińska delegacja w Genewie
Dziś ukraińska delegacja rozpoczęła w Genewie spotkania z doradcami ds. bezpieczeństwa narodowego Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii na temat planu pokojowego.
Zgodnie z oczekiwaniami w Szwajcarii strona amerykańska miałaby wyjaśnić okoliczności powstania 28-punktowego planu, który zakłada m.in. przejęcie przez Rosję większości terenów Ukrainy, które zajęła dotychczas rosyjska armia, a także obszarów w obwodzie donieckim wciąż kontrolowanych przez Ukraińców. Ponadto, według planu, władze w Kijowie miałyby zrezygnować z członkostwa w NATO i zredukować liczebność armii do 600 tys. żołnierzy.
W ocenie większości państw europejskich propozycje amerykańskie są zbyt daleko idącymi ustępstwami na rzecz Rosji. Według doniesień mediów, Francja, Niemcy i Wielka Brytania opracowały kontrpropozycję, którą miały już przedstawić rządom w Waszyngtonie i Kijowie.
tt/PAP
