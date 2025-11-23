Wczoraj doszło do zatrzymania byłego prezydenta Brazylii Jaira Bolsonaro. Policja wykonała tym samym postanowienie sądu, który zadziałał prewencyjnie, w obawie przed ucieczką. Bolsonaro ma odbyć karę 27 lat pozbawienia wolności za próbę zamachu stanu. Brazylijskie media podały, że były prezydent próbował usunąć elektroniczną bransoletę, która znajduje się na jego nodze. Dziś odbędzie się jego rozprawa.
Adwokat Bolsonaro, Celso Vilardi, nie podał powodu zatrzymania. Według źródeł bliskich sprawie, na które powołał się Reuters, zatrzymanie ma związek z warunkami odbywania aresztu domowego przez Bolsonaro. Agencja AP podkreśliła natomiast, że decyzja o zatrzymaniu Bolsonaro przez policję federalną i przewiezieniu go z aresztu domowego do siedziby policji federalnej w Brasilii, była zaskakująca.
Sędzia Sądu Najwyższego, który zdecydował o prewencyjnym zatrzymaniu Bolsonaro, Alexandre de Moraes, powiedział agencji AFP, że przyczyną tego postanowienia było „wysokie ryzyko ucieczki” skazanego. Reuters podkreślił, że były prezydent nie wyczerpał jeszcze drogi odwoławczej, choć jej najważniejszy element, apelację skazanego, na początku miesiąca odrzucił Sąd Najwyższy.
Od ponad trzech miesięcy Bolsonaro przebywał w ścisłym areszcie domowym za naruszenie środków ostrożności w odrębnej sprawie, w której jest oskarżony o nakłanianie władz USA do interwencji w celu wstrzymania prowadzonego postępowania. Prezydent USA Donald Trump, nie ukrywający swoich dobrych relacji osobistych z Bolsonaro, nazwał wytoczony mu proces „polowaniem na czarownice”. W reakcji na te wydarzenia amerykański przywódca nałożył sankcje na sędziego de Moraesa.
We wrześniu brazylijski sąd skazał byłego prezydenta kraju na 27 lat i trzy miesiące pozbawienia wolności za próbę zamachu stanu po wyborach prezydenckich z 2022 r., wygranych przez lewicowego polityka Luiza Inacio Lulę da Silvę. Według Reutersa obrona Bolsonaro będzie zabiegać o to, by 70-letni polityk mógł odbyć karę pozbawienia wolności w areszcie domowym.
Prezydent uszkodził elektroniczną bransoletę
Jak podają brazylijskie media, Bolsonaro uszkodził elektroniczną bransoletę, która spoczywa na jego kostce.
W uzasadnieniu wyroku Moraes powołał się na ryzyko ucieczki, naruszenie obowiązku noszenia elektronicznej bransoletki na kostce oraz zagrożenie porządku publicznego […] Aresztowany Bolsonaro zeznał, że użył lutownicy do obsługi elektronicznego monitora na kostce. Przesłuchany przez funkcjonariusza więziennego, były prezydent zeznał, że zaczął majstrować przy urządzeniu późnym popołudniem w piątek. W niedzielę (23) Bolsonaro odbędzie rozprawę w sprawie zatrzymania z udziałem sędziego
— czytamy na portalu g1.
