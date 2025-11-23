Poruszające wyznanie Miss Universe 2025. Jej motto to "Niech żyje Chrystus Król!". "Stać się osobą, którą Bóg przeznaczył dla mnie"

Miss Universe 2025, Fatima Bosch Fernández
Miss Universe 2025, Fatima Bosch Fernández

25-letnia Meksykanka, Fatima Bosch Fernández, która została 74. Miss Universe, przykuła uwagę całego świata nie tylko swoją urodą. Czwarta Miss Universe z Meksyku otwarcie mówi o swojej wierze w Boga. Po konkursie napisała na Instagramie, że jej życiowa dewiza to „Viva Cristo Rey!” („Niech żyje Chrystus Król!”). „Ponieważ marzenia się spełniają i ponieważ taka była wola Boga” – uzasadniała swój udział w konkursie.

Po raz czwarty Miss Universe została Meksykanka. Tym razem jest to  Fatima Bosch Fernández, 25-latka z południowo-wschodniego stanu Tabasco wyróżnia się nie tylko urodą, ale również wyznawanymi wartościami.

Dzisiaj po raz kolejny utwierdziłam się w przekonaniu, że to, co Bóg dla ciebie przeznaczył, nie może zostać powstrzymane przez zazdrość, nie może zostać uniemożliwione przez los, ani zmienione przez szczęście lub przypadek. Niech żyje Chrystus, Król

– napisała na Instagramie po zwycięstwie. Jak podkreśla, słynny okrzyk meksykańskiego ruchu „Cristero” to jej życiowa dewiza.

Jakie trudności musiała pokonać Fatima Bosch?

Jeszcze przed finałem Meksykanka powiedziała w wywiadzie opublikowanym również na Instagramie, że jest wiele marzeń i celów, które chciałaby osiągnąć. Jednak najważniejsze to „stać się osobą, którą Bóg przeznaczył dla mnie”.

W mediach społecznościowych często otwarcie mówi o swojej wierze. Publikuje m.in. zdjęcia z symbolami religijnymi, np. wizerunkiem Matki Bożej z Guadalupe.

Mimo różnego rodzaju życiowych trudności (prześladowanie w dzieciństwie, ADHD czy dysleksja), ukończyła studia z zakresu projektowania mody na Jezuickim Uniwersytecie Iberoamerykańskim w Meksyku. Swój pierwszy regionalny konkurs piękności wygrała w 2018 r.

