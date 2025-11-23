Pod Estadio da Luz w Portugalii znaleziono ciało mężczyzny z raną postrzałową głowy. Człowiek okazał się liderem kibicowskiej grupy Benfiki Lizbona o nazwie „Czerwone Diabły.”
Wprawdzie, jak twierdzą media, znalezione ciało kibica w aucie z raną postrzałową głowy i pozostawiona w pojeździe broń sugerowałyby samobójstwo, ale policja na razie nie wyklucza, że mogło dojść do zabójstwa fana stołecznego klubu.
Według ustaleń śledczych, na które powołuje się portugalska telewizja CMTV, wersja o samobójstwie słabnie w związku z faktem, że zmarły Sergio Caetano zaangażowany był w poszukiwania kolegi z „Czerwonych Diabłów”, który zaginął trzy dni temu.
Zaginięcie i śmierć
Ciało Caetano, co potwierdziła policja, zostało znalezione zaledwie kilka godzin po tym, gdy szef grupy kibiców zgłosił na jednym ze stołecznych posterunków zaginięcie swego kolegi. Ten zniknął krótko po odprowadzeniu dziecka do szkoły.
Obie sprawy wczoraj dominowały na forach internetowych kibiców sportowych w Portugalii. Część z nich wiąże śmierć lidera „Czerwonych Diabłów” i zaginięcie drugiego członka tej grupy kibiców z tarciami wewnątrz Benfiki Lizbona. Uwidoczniły się one w ostatnich tygodniach w związku z wyborami władz klubu.
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/746465-lider-kibicow-benfiki-znaleziony-martwy-pod-estadio-da-luz
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.