Po uroczystości zapalenia miejskiej choinki w Chicago doszło do dwóch strzelanin. Jak poinformowała stacja ABC News, w pierwszym zdarzeniu rannych zostało ośmioro nastolatków w wieku od 13 do 17 lat, a w drugim zginął 14-latek, zaś 18-latek odniósł poważne obrażenia.
Policja przekazała, że pierwsza wymiana ognia miała miejsce w centrum miasta, w pobliżu Teatru Chicago, tuż po zapaleniu choinki. Druga strzelanina wydarzyła się niedaleko skrzyżowania Dearborn i Monroe. Oba incydenty były ze sobą powiązane.
Burmistrz Brandon Johnson wyraził oburzenie.
Tego rodzaju przemoc… rodzi i wywołuje strach
— powiedział, zapowiadając „silną obecność policji” oraz zaostrzenie kontroli ruchu drogowego.
Johnson dodał, że miasto przygotowywało się na możliwe „teen takeovers”, czyli spontaniczne zgromadzenia nastolatków w centrum, o których informowano w mediach społecznościowych.
Duża mobilizacja policji
W związku z tym zmobilizowano około 700 dodatkowych funkcjonariuszy i pracowników socjalnych.
Mieliśmy 700 dodatkowych funkcjonariuszy… byli tam również pracownicy CVI
— wyjaśnił burmistrz.
Pracownicy Community Violence Intervention, to osoby zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w społecznościach lokalnych.
Zabierzcie ze sobą rodzinę… tylko uważajcie. Uważajcie, a ja będę się za was modlił
— apelował pastor Donovan Price.
Władze poinformowały o 18 aresztowaniach za naruszenie godziny policyjnej i napaści. Dotąd nie zatrzymano jednak żadnego podejrzanego o udział w strzelaninach.
Według ABC News część uczestników wydarzeń w centrum miasta zapowiedziała, że mimo tragedii nadal zamierza świętować.
Nic nie może mnie powstrzymać od przyjazdu, aby świętować… święta
— mówił jeden z uczestników uroczystości.
Aby utrzymać centrum pod ścisłym nadzorem odpowiedzi na zajścia miasto planuje rozmieścić tam łącznie 1000 funkcjonariuszy. Ma dodać 300 kolejnych do już obecnych 700.
Według „Chicago Tribune”, do końca października, w 2025 roku w mieście odnotowano 359 zabójstw.
tkwl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/746457-dwie-strzelaniny-w-chicago-zginal-14-latek
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.