Trwa 1369. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Niedziela, 23 listopada 2025 r.
00:01. Nordycko-Bałtycka Ósemka: Od początku rosyjskiej inwazji staliśmy po stronie Ukrainy i to się nie zmieni
Od początku rosyjskiej inwazji staliśmy po stronie Ukrainy i to się nie zmieni - przekazały we wspólnym oświadczeniu kraje Nordycko-Bałtyckiej Ósemki (NB8), po rozmowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. W komunikacie zaznaczono, że do tej pory Rosja nie zobowiązała się do pokoju.
Nasza determinacja wynika z faktu, że wiemy, iż nie jest to kwestia jedynie bezpieczeństwa Ukrainy, ale chodzi tu też o bezpieczeństwo Europy
— wyjaśniono w oświadczeniu.
Sygnatariusze dokumentu zwracają uwagę, że Ukraina pozostaje otwarta na negocjacje pokojowe i pracuje nad 28-punktowym planem pokojowym zaproponowanym przez USA. Obligowałby on Kijów m.in. do nieprzystępowania do NATO, ograniczenia liczebności wojsk do 600 tys. żołnierzy oraz oddania Rosji części terytorium.
Rosja do tej pory nie zobowiązała się do zawieszenia broni ani nie podjęła kroków w kierunku pokoju
— zwrócono uwagę. Ponadto zaznaczono, że zamiast podejmowania działań pokojowych Rosja dalej przeprowadza „brutalne” ataki wymierzone w ukraińskich cywili i infrastrukturę.
Rozwiązania gwarantujące ukraińską suwerenność i które dadzą Ukrainie i Europie większe bezpieczeństwo i stabilność mają nasze pełne poparcie
— podkreśliły kraje NB8.
W oświadczaniu państwa tej grupy zapewniły, że będą dalej „zbroić Ukrainę i wzmacniać Europejskie zdolności obronne, aby odstraszyć rosyjską agresję”.
Tak długo, jak Rosja będzie kontynuować swoją wojnę przeciw Ukrainie, będziemy dalej wspierać wzmocnienie reżimu sankcyjnego i innych środków gospodarczego nacisku
— podkreślono.
Na końcu oświadczenia autorzy dali wyraz podziwu stanowczości, odwadze i determinacji Ukraińców.
Możecie liczyć na nasze wsparcie
— zapewniły państwa NB8.
Nordycko-Bałtycka Ósemka to forum współpracy Danii, Szwecji, Finlandii, Norwegii i Islandii oraz Litwy, Łotwy i Estonii. Współpraca nordycko-bałtycka – lub NB8 – została ustanowiona na początku lat 90. jako format współpracy regionalnej. W 2010 roku podjęto decyzję o zacieśnieniu współpracy tych państw w takich obszarach jak dialog na temat polityki zagranicznej, współpraca dyplomatyczna i obronna, czy energetyka - podaje Instytut Europy Środkowej.
