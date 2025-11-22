Zdecydowana większość przywódców europejskich gotowa jest włączyć się w działania w sprawie planu pokojowego dla Ukrainy – oświadczył prezydent tego kraju Wołodymyr Zełenski po rozmowie telefonicznej z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem.
Nasza rozmowa była długa; omówiliśmy wiele szczegółów pracy dyplomatycznej związanej z planowaniem procesu pokojowego. Nadal będziemy koordynować działania i jestem wdzięczny całemu społeczeństwu brytyjskiemu za wsparcie
— powiadomił Zełenski w portalach społecznościowych.
Potwierdził, że jutro w Szwajcarii rozpoczną się rozmowy na temat planu pokojowego. Wezmą w nich udział przedstawiciele Ukrainy, Stanów Zjednoczonych oraz formatu E3, czyli Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec.
Zdecydowana większość europejskich przywódców jest gotowa pomagać i włączać się w działania. Obecnie prowadzone są konsultacje na różnych poziomach, a aktywność każdego, kto dąży do prawdziwego i trwałego pokoju, ma znaczenie. Dziękuję!
— podkreślił Zełenski.
Plan pokojowy USA
Portal Axios opublikował 20 listopada szczegóły dotyczące 28-punktowego planu pokojowego dla Ukrainy, negocjowanego przez USA i Rosję. Zgodnie z nim Kijów ma zobowiązać się m.in. do nieprzystępowania do NATO, ograniczenia liczebności wojsk do 600 tys. żołnierzy oraz oddania Rosji części terytorium. W zamian strona ukraińska mogłaby liczyć za gwarancje bezpieczeństwa, które - w ocenie serwisu - są zbliżone do tych obowiązujących w ramach NATO.
W piątek agencja Reutera poinformowała, że Ukraina, Francja, Niemcy i Wielka Brytania pracują nad propozycją alternatywną wobec amerykańskiego 28-punktowego planu pokojowego.
