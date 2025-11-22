Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział komentując projekt planu pokojowego dla Ukrainy, że plan ten jest dobry jako propozycja pokoju. Jednak bez „elementów odstraszania” Rosja powróci - ostrzegł. Przekonywał też, że ta propozycja „nie może być po prostu inicjatywą amerykańską”.
Plan ten jest dobry w tym sensie, w jakim proponuje pokój i uznaje ważne elementy w kwestiach suwerenności i bezpieczeństwa
— powiedział Macron. Zastrzegł, że plan jest podstawą do dalszych prac i wskazał, że nie był negocjowany z krajami europejskimi.
Francuski prezydent, który wypowiadał się w kuluarach szczytu G20 w Johannesburgu powiedział, że „wszelka inicjatywa, która zmierza w kierunku pokoju jest dobra”.
Podkreślił przy tym, że kraje europejskie opowiadają się „za sprawiedliwym i trwałym pokojem dla Ukraińców”, a także za pokojem, który „uwzględni wszystkie elementy bezpieczeństwa dla Europejczyków”.
Przekonywał, że „elementy odstraszania” powinny znaleźć się w planie pokojowym, w przeciwnym razie „Rosjanie powrócą i złamią wszystkie swoje obietnice”.
Widzieliśmy to już wielokrotnie
— przypomniał.
Ubolewając nad tym, że plan nie był negocjowany z krajami europejskimi, Macron przypomniał, że to one dysponują zamrożonymi aktywami rosyjskimi. Wskazał także, że „integracja europejska Ukrainy jest w rękach Europejczyków”.
Wiele spraw nie powinno być po prostu propozycją amerykańską, one zakładają szerszą współpracę
— tłumaczył Macron.
Spotkanie „koalicji chętnych”
Francuski prezydent poinformował, że we wtorek po południu odbędzie się w formacie wideokonferencji spotkanie „koalicji chętnych”, podczas którego sojusznicy Ukrainy przedyskutują amerykańską propozycję oraz wyniki rozmów w Genewie.
Macron odniósł się także do słów szefa sztabu generalnego Francji, gen. Fabiena Mandona, które wywołały kontrowersje w kraju. Ocenił, że słowa wojskowego - który zasugerował, że kraj powinien być przygotowany na „utratę swych dzieci” - zostały zniekształcone. Zapewnił, że ma pełne zaufanie do szefa sztabu.
W Genewie odbędzie się w niedzielę spotkanie doradców bezpieczeństwa narodowego nieformalnej grupy E3 (Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec) z przedstawicielami Ukrainy, Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych ws. amerykańskiego planu pokojowego dla Ukrainy.
tkwl/PAP
