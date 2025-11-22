Słodko-gorzki scenariusz? Szefowa KE o planie pokojowym: Jesteśmy zaniepokojeni proponowanymi ograniczeniami sił zbrojnych Ukrainy

Ursula von der Leyen / autor: PAP/EPA/THOMAS MUKOYA / POOL/X
Ursula von der Leyen / autor: PAP/EPA/THOMAS MUKOYA / POOL/X

Wierzymy, że 28-punktowy projekt planu USA dla Ukrainy stanowi podstawę wymagającą dalszej pracy” - ogłosiła dziś podczas szczytu G20 w Republice Południowej Afryki przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen po rozmowach europejskich liderów ws. Ukrainy. „Jesteśmy gotowi zaangażować się, aby zapewnić trwałość przyszłego pokoju. Jesteśmy przekonani o zasadzie, że granic nie wolno zmieniać siłą. Jesteśmy również zaniepokojeni proponowanymi ograniczeniami sił zbrojnych Ukrainy, które naraziłyby Ukrainę na przyszłe ataki” - dodała.

Z zadowoleniem przyjmujemy dalsze wysiłki USA na rzecz pokoju na Ukrainie. Wstępny projekt 28-punktowego planu zawiera ważne elementy, które będą niezbędne dla sprawiedliwego i trwałego pokoju. Uważamy, że projekt ten stanowi podstawę, która będzie wymagała dalszych prac

— napisała na platformie X von der Leyen.

Niepokój o ilość wojska

Wpis jest komentarzem do rozmowy przeprowadzonej przy okazji szczytu w RPA, w której udział wzięli przywódcy UE, Kanady, Włoch, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Japonii.

Jesteśmy gotowi zaangażować się, aby zapewnić trwałość przyszłego pokoju. Jesteśmy przekonani o zasadzie, że granic nie wolno zmieniać siłą. Jesteśmy również zaniepokojeni proponowanymi ograniczeniami sił zbrojnych Ukrainy, które naraziłyby Ukrainę na przyszłe ataki

— zaznaczyła szefowa KE.

Dodała, że wdrożenie elementów (planu) dotyczących Unii Europejskiej i NATO wymagałoby zgody członków tych organizacji.

Korzystamy z okazji, aby podkreślić siłę naszego stałego wsparcia dla Ukrainy. W nadchodzących dniach będziemy kontynuować ścisłą współpracę z Ukrainą i Stanami Zjednoczonymi

— podkreśliła szefowa KE.

„Nic o Ukrainie bez Ukrainy”

W spotkaniu uczestniczył też przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa, który poinformował wczoraj o rozmowie, którą razem z von der Leyen przeprowadził z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. W komentarzu do niej napisał na platformie X: „Nic o Ukrainie bez Ukrainy”.

Od pierwszego dnia Europa stoi po stronie Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji. Wspólnie z naszymi przyjaciółmi i partnerami pracujemy na rzecz sprawiedliwego i trwałego pokoju na Ukrainie. Dzisiaj omówiliśmy obecną sytuację i jasno stwierdziliśmy, że nie ma nic o Ukrainie bez Ukrainy

— oświadczył szef RE.

Zapowiedział, że europejscy przywódcy spotkają się w sobotę na marginesie szczytu G20, a następnie w Angoli na szczycie Unia Europejska - Unia Afrykańska (24-25 listopada).

maz/PAP

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

