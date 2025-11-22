„Wierzymy, że 28-punktowy projekt planu USA dla Ukrainy stanowi podstawę wymagającą dalszej pracy” - ogłosiła dziś podczas szczytu G20 w Republice Południowej Afryki przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen po rozmowach europejskich liderów ws. Ukrainy. „Jesteśmy gotowi zaangażować się, aby zapewnić trwałość przyszłego pokoju. Jesteśmy przekonani o zasadzie, że granic nie wolno zmieniać siłą. Jesteśmy również zaniepokojeni proponowanymi ograniczeniami sił zbrojnych Ukrainy, które naraziłyby Ukrainę na przyszłe ataki” - dodała.
Z zadowoleniem przyjmujemy dalsze wysiłki USA na rzecz pokoju na Ukrainie. Wstępny projekt 28-punktowego planu zawiera ważne elementy, które będą niezbędne dla sprawiedliwego i trwałego pokoju. Uważamy, że projekt ten stanowi podstawę, która będzie wymagała dalszych prac
— napisała na platformie X von der Leyen.
Niepokój o ilość wojska
Wpis jest komentarzem do rozmowy przeprowadzonej przy okazji szczytu w RPA, w której udział wzięli przywódcy UE, Kanady, Włoch, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Japonii.
Jesteśmy gotowi zaangażować się, aby zapewnić trwałość przyszłego pokoju. Jesteśmy przekonani o zasadzie, że granic nie wolno zmieniać siłą. Jesteśmy również zaniepokojeni proponowanymi ograniczeniami sił zbrojnych Ukrainy, które naraziłyby Ukrainę na przyszłe ataki
— zaznaczyła szefowa KE.
Dodała, że wdrożenie elementów (planu) dotyczących Unii Europejskiej i NATO wymagałoby zgody członków tych organizacji.
Korzystamy z okazji, aby podkreślić siłę naszego stałego wsparcia dla Ukrainy. W nadchodzących dniach będziemy kontynuować ścisłą współpracę z Ukrainą i Stanami Zjednoczonymi
— podkreśliła szefowa KE.
„Nic o Ukrainie bez Ukrainy”
W spotkaniu uczestniczył też przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa, który poinformował wczoraj o rozmowie, którą razem z von der Leyen przeprowadził z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. W komentarzu do niej napisał na platformie X: „Nic o Ukrainie bez Ukrainy”.
Od pierwszego dnia Europa stoi po stronie Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji. Wspólnie z naszymi przyjaciółmi i partnerami pracujemy na rzecz sprawiedliwego i trwałego pokoju na Ukrainie. Dzisiaj omówiliśmy obecną sytuację i jasno stwierdziliśmy, że nie ma nic o Ukrainie bez Ukrainy
— oświadczył szef RE.
Zapowiedział, że europejscy przywódcy spotkają się w sobotę na marginesie szczytu G20, a następnie w Angoli na szczycie Unia Europejska - Unia Afrykańska (24-25 listopada).
CZYTAJ TEŻ:
— Nieoficjalnie: Kraje Europy przygotują swój plan pokojowy. Czy będzie korzystniejszy dla Ukrainy od amerykańskiego?
— Amerykański historyk wskazał na pięć błędów planu pokojowego. „To jest rosyjski plan przetłumaczony na angielski”
— Rozmowy znów bez Polski. Europejscy przywódcy planują spotkanie z Donaldem Trumpem ws. planu pokojowego dla Ukrainy
maz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/746430-szefowa-ke-ograniczenia-dla-armii-ukrainy-sa-niepokojace
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.