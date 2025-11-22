„Do 315 wzrosła liczba uczniów i nauczycieli szkoły katolickiej w zachodniej części Nigerii, uprowadzonych wczoraj nad ranem przez uzbrojonych napastników” – poinformowało Chrześcijańskie Stowarzyszenie Nigerii (CAN), którego komunikat przytoczyła agencja AFP.
Łączna liczba porwanych ze szkół podstawowej i średniej imienia Najświętszej Maryi Panny w Papiri, w regionie Agwarra, w stanie Niger, wzrosła do 303 uczniów i 12 nauczycieli
— czytamy w komunikacie CAN.
Poinformowano, że w placówce przebywało łącznie 629 dzieci. Na miejscu zdarzenia pojawiły się dodatkowe oddziały policji oraz wojska.
W związku z atakiem zamknięto szkoły w sąsiednich jednostkach administracyjnych. Decyzję o zamknięciu wielu placówek podjęto również na szczeblu stanu. W reakcji na porwanie prezydent Nigerii Bola Tinubu odwołał międzynarodowe spotkania, w tym udział w szczycie grupy G20, rozpoczętym dziś w Johannesburgu w RPA.
Kolejne porwania i zaginięcia
AFP przypomniała, że 17 listopada nieznani sprawcy uprowadzili 25 dziewcząt ze szkoły średniej w sąsiednim stanie Kebbi, w północno-zachodniej części kraju, a 19 listopada dwie osoby zginęły w ataku na kościół w zachodniej Nigerii.
Na silne napięcia między muzułmańską północą a chrześcijańskim południem kraju nakładają się konflikty o ziemię między muzułmańskimi pasterzami Fulani i rolnikami, którzy w większości są chrześcijanami. Źródłem konfliktów jest rosnąca powierzchnia gruntów ornych i kurcząca się ilość pastwisk, m.in. z powodu rozwoju nielegalnego górnictwa. Ponadto częstym motywem ataków uzbrojonych gangów są porwania dla okupu.
Na początku miesiąca prezydent USA Donald Trump nie wykluczył użycia siły przeciwko Nigerii, by powstrzymać przemoc dżihadystów wobec chrześcijan. W reakcji Tinubu zapewnił, że sytuacja w kraju nie uzasadnia takich działań. Nigeryjskie władze od 2010 r. walczą z islamistyczną organizacją Boko Haram, której bojówki terroryzują północną i środkową część kraju, próbując zaprowadzić w całej Nigerii prawo szariatu. Szacuje się, że spośród około 240 mln mieszkańców kraju 53,5 proc. to wyznawcy islamu, a około 46 proc. to chrześcijanie różnych wyznań.
CZYTAJ WIĘCEJ:
— Atak uzbrojonej grupy na kościół w Nigerii. Dwie osoby nie żyją, kilka zostało uprowadzonych. „Kraj szczególnego zagrożenia”
— Trump zagroził Nigerii interwencją militarną! Prezydent USA domaga się, by rząd afrykańskiego kraju powstrzymał zabijanie chrześcijan
— Interwencja militarna w Nigerii? Bp Bakeni o propozycji Trumpa: Wolałbym wsparcie dla naszego rządu w zwalczaniu terrorystów
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/746429-z-katolickiej-szkoly-w-nigerii-uprowadzono-ponad-300-osob
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.