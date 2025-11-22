Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przedstawił swoje stanowisko wobec amerykańskiej propozycji pokojowej, wymaga ona wspólnej pracy - przekazał premier Donald Tusk. Rosja nie może narzucić Ukrainie i Europie swoich warunków, wszystko, co dotyczy Polski, musi być uzgodnione z polskim rządem - dodał. „Europa ma być włączona w proces pokojowy, o którym Ukraina rozmawia ze Stanami Zjednoczonymi” - napisał z kolei na X prezydent Ukrainy.
Przed chwilą Wołodymyr Zełenski w rozmowie telefonicznej przedstawił swoje stanowisko wobec amerykańskiej propozycji pokojowej. Wymaga ona wspólnej pracy. Rosja nie może narzucić Ukrainie i Europie swoich warunków. Wszystko, co dotyczy Polski, musi być uzgodnione z polskim rządem
— poinformował Tusk we wpisie na platformie X.
Włączenie Europy w proces pokojowy
Również prezydent Ukrainy zamieścił wpis w mediach społecznościowych.
Rozmawiałem z premierem Polski Donaldem Tuskiem. Przekazałem szczegóły naszej pracy dyplomatycznej ze Stanami Zjednoczonymi i Europą. Dla nas ważne jest, aby wszyscy partnerzy, którzy są z nami od początku tej wojny, byli na bieżąco informowani o sytuacji. Koordynujemy działania, aby Europa była włączona w ten proces
— napisał z kolei Zełenski.
Dziękuję panu premierowi oraz całemu narodowi polskiemu za wsparcie. Wiemy, że zawsze możemy liczyć na Polskę i bardzo to cenimy
— podkreślił szef państwa ukraińskiego.
