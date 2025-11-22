Trans lub queer wychodzi z mody. Coraz mniej studentów na uniwersytetach w USA identyfikuje się jako nieheteronormatywni

  • Świat
  • opublikowano:
Zdjęcie ilustracyjne; Warszawska Parada Równości / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne; Warszawska Parada Równości / autor: Fratria

W ciągu ostatnich dwóch lat liczba osób deklarujących się jako nieheteronormatywne na uniwersytetach w USA spadła o połowę. Wspomniany trend udokumentowany został w raporcie zatytułowanym „Spadek tożsamości transpłciowej i queerowej wśród młodych Amerykanów”, opublikowanym przez Centrum Heterodoksyjnych Nauk Społecznych (CHSS) pod redakcją profesora Erica Kaufmanna z Uniwersytetu Buckingham w Wielkiej Brytanii.

Badacze przyjrzeli się bliżej amerykańskim uczelniom, które przez ostatnią dekadę znajdowały się w awangardzie budowania „nowego wspaniałego seksualnego świata”, a coraz większy odsetek studentów deklarował się tam jako osoby transpłciowe, transseksualne, panseksualne, biseksualne, niebinarne czy queer. Od 2023 roku notuje się jednak wśród młodzieży z „Pokolenia Z” znaczący spadek liczby tych, którzy identyfikują się jako nieheteronormatywni.

Jak wynika z danych Fundacji Praw Indywidualnych i Ekspresji (FIRE) liczba osób deklarujących się jako niebinarne spadła między rokiem 2023 a 2025 z 6,8 do 3,6 proc. Największy spadek notowany jest w szkołach elitarnych, np. w Akademii Phillipsa w Andover był zjazd z 9,2 do 3 proc. W tym samym czasie odsetek studentów określających się jako biseksualiści spadł z 17 do 12 proc., zaś tych, którzy identyfikują się jako queer z 17 do 9 proc. Z kolei według danych z CDC-YRBSS (Youth Risk Behavior Surveillance System) i GSS (Gender and Sexuality Studies), odsetek uczniów określających się jako nieheteroseksualni w amerykańskich szkołach średnich zmniejszył się z 27 proc. w 2023 roku do 13 proc. w 2025.

Ani religia, ani polityka

Co ciekawe, według raportu CHSS, opisywana zmiana nie wynika z przesunięcia się poglądów młodzieży w stronę bardziej religijną czy konserwatywną. Badania wykazały, że w tych kwestiach nie zaobserwowano żadnego znaczącego przechyłu nastrojów w młodym pokoleniu. Nie zmalało też korzystanie przez tę grupę wiekową z mediów społecznościowych, zatem nie jest to czynnik, który mógłby wyjaśniać owo zjawisko. Co w takim razie zadecydowało o odwróceniu dotychczasowych tendencji?

Profesor Kaufmann zwraca uwagę, że w szczytowym okresie trendów transpłciowych i queerowych studenci pierwszego roku częściej niż studenci ostatniego roku deklarowali się jako osoby nieheteronormatywne, teraz natomiast dzieje się odwrotnie: młodsi studenci rzadziej deklarują się jako trans lub queer niż ich starsi koledzy. Zdaniem naukowca, jest to znak, że mamy do czynienia z wewnętrznym zjawiskiem kulturowym – po prostu trendy pokoleniowe zmieniają się. Mody przemijają i przychodzą po nich następne.

Kiedyś w modzie było noszenie się jak hippis lub punk, jednak odeszło to już w przeszłość. Jeszcze niedawno afiszowanie się jako trans lub queer było „trendy”, „fancy”, „cool”. Teraz to „old news”, „cringe”, „lame”. Jednym słowem: passé.

Szkoda tylko tych okaleczonych na całe życie dzieciaków…

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Grzegorz Górny

Grzegorz Górny

Reporter, eseista, publicysta, reżyser, producent filmowy i telewizyjny. Założyciel i redaktor naczelny kwartalnika "Fronda"; (w latach 1994-2005 i 2007-2012). Współautor i producent kilku cykli telewizyjnych dla TVP1, TVP2, TVP Polonia, TVP Historia, TV Puls, Polsat. W latach 2005-2006 redaktor naczelny tygodnika "Ozon";. Autor 37 książek, ma na swoim koncie także 29 wydań w 12 językach obcych, w tym 8 książek wydanych po angielsku w USA. Laureat wielu nagród dziennikarskich, filmowych i książkowych (m.in. Totus, Grand Press, Feniks). Obecnie stały publicysta tygodnika "Sieci"; i portalu wPolityce.pl. Prezes Fundacji Polska Wielki Projekt i Stowarzyszenia Trójmorze.

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych