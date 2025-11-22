W ciągu ostatnich dwóch lat liczba osób deklarujących się jako nieheteronormatywne na uniwersytetach w USA spadła o połowę. Wspomniany trend udokumentowany został w raporcie zatytułowanym „Spadek tożsamości transpłciowej i queerowej wśród młodych Amerykanów”, opublikowanym przez Centrum Heterodoksyjnych Nauk Społecznych (CHSS) pod redakcją profesora Erica Kaufmanna z Uniwersytetu Buckingham w Wielkiej Brytanii.
Badacze przyjrzeli się bliżej amerykańskim uczelniom, które przez ostatnią dekadę znajdowały się w awangardzie budowania „nowego wspaniałego seksualnego świata”, a coraz większy odsetek studentów deklarował się tam jako osoby transpłciowe, transseksualne, panseksualne, biseksualne, niebinarne czy queer. Od 2023 roku notuje się jednak wśród młodzieży z „Pokolenia Z” znaczący spadek liczby tych, którzy identyfikują się jako nieheteronormatywni.
Jak wynika z danych Fundacji Praw Indywidualnych i Ekspresji (FIRE) liczba osób deklarujących się jako niebinarne spadła między rokiem 2023 a 2025 z 6,8 do 3,6 proc. Największy spadek notowany jest w szkołach elitarnych, np. w Akademii Phillipsa w Andover był zjazd z 9,2 do 3 proc. W tym samym czasie odsetek studentów określających się jako biseksualiści spadł z 17 do 12 proc., zaś tych, którzy identyfikują się jako queer z 17 do 9 proc. Z kolei według danych z CDC-YRBSS (Youth Risk Behavior Surveillance System) i GSS (Gender and Sexuality Studies), odsetek uczniów określających się jako nieheteroseksualni w amerykańskich szkołach średnich zmniejszył się z 27 proc. w 2023 roku do 13 proc. w 2025.
Ani religia, ani polityka
Co ciekawe, według raportu CHSS, opisywana zmiana nie wynika z przesunięcia się poglądów młodzieży w stronę bardziej religijną czy konserwatywną. Badania wykazały, że w tych kwestiach nie zaobserwowano żadnego znaczącego przechyłu nastrojów w młodym pokoleniu. Nie zmalało też korzystanie przez tę grupę wiekową z mediów społecznościowych, zatem nie jest to czynnik, który mógłby wyjaśniać owo zjawisko. Co w takim razie zadecydowało o odwróceniu dotychczasowych tendencji?
Profesor Kaufmann zwraca uwagę, że w szczytowym okresie trendów transpłciowych i queerowych studenci pierwszego roku częściej niż studenci ostatniego roku deklarowali się jako osoby nieheteronormatywne, teraz natomiast dzieje się odwrotnie: młodsi studenci rzadziej deklarują się jako trans lub queer niż ich starsi koledzy. Zdaniem naukowca, jest to znak, że mamy do czynienia z wewnętrznym zjawiskiem kulturowym – po prostu trendy pokoleniowe zmieniają się. Mody przemijają i przychodzą po nich następne.
Kiedyś w modzie było noszenie się jak hippis lub punk, jednak odeszło to już w przeszłość. Jeszcze niedawno afiszowanie się jako trans lub queer było „trendy”, „fancy”, „cool”. Teraz to „old news”, „cringe”, „lame”. Jednym słowem: passé.
Szkoda tylko tych okaleczonych na całe życie dzieciaków…
