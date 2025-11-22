Świat żyje planem pokojowym Donalda Trumpa, który został ujawniony przez portal Axios, a który dotyczy wojny na Ukrainie. Do sprawy odnieśli się premier Węgier i szef węgierskiej dyplomacji. „Możemy zawrócić z tego ślepego zaułka i w końcu się zjednoczyć wokół inicjatywy pokojowej prezydenta Trumpa, włączając w to brukselskich biurokratów. Wymagałoby to od prowojennych przywódców zmierzenia się z faktem, że w ciągu ostatnich 3,5 roku zmarnowali ciężko zarobione pieniądze Europejczyków na wojnę, której nie da się wygrać na polu bitwy” - napisał Viktor Orban na portalu X.
Opublikowany plan pokojowy (dla Ukrainy) zawiera kluczowe filary przyszłego bezpieczeństwa Europy, a przede wszystkim nie dzieli świata na bloki, lecz pomaga odbudować relacje. Plan proponuje zniesienie sankcji i reintegrację Rosji z gospodarką światową. Od czasu załamania się stosunków europejsko-rosyjskich gospodarka europejska napotykała nieznane dotąd przeszkody, więc służyłoby to naszym własnym interesom
— napisał na X szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto.
W ocenie szefa węgierskiej dyplomacji kontrast między podejściem USA i Europy do wojny na Ukrainie jest „uderzający”.
Podczas gdy Amerykanie proponują plan pokojowy, Bruksela i europejscy przywódcy chcą przekazać Ukrainie kolejne 100 mld euro na przedłużenie wojny
— stwierdził polityk.
Wzywamy europejskich polityków, aby nie podważali amerykańskich wysiłków na rzecz pokoju. Mamy nadzieję, że ten plan zostanie wkrótce przyjęty, aby pokój w końcu powrócił, a pieniądze obywateli europejskich nie płynęły już bez kontroli do kieszeni mafii wojennej
— dodał Szijjarto, odnosząc się do niedawnego skandalu korupcyjnego na szczytach władzy na Ukrainie.
Portal Axios opublikował szczegóły 28-punktowego planu pokojowego dla Ukrainy, negocjowanego przez USA i Rosję. Zgodnie z nim Kijów ma zobowiązać się m.in. do nieprzystępowania do NATO, ograniczenia liczebności wojsk do 600 tys. żołnierzy oraz oddania Rosji części terytorium.
Orban ws. planu pokojowego Trumpa
Węgierski przywódca skomentował opublikowany przez media plan pokojowy USA dla Ukrainy. Wyraził pogląd, że „Europa stoi teraz przed dwiema ścieżkami”.
Wojna rosyjsko-ukraińska doprowadziła Europę do historycznego punktu zwrotnego. Prezydent Donald Trump nie zrezygnował z dążenia do pokoju na Ukrainie. Możemy zawrócić z tego ślepego zaułka i w końcu się zjednoczyć wokół inicjatywy pokojowej prezydenta Trumpa, włączając w to brukselskich biurokratów. Wymagałoby to od prowojennych przywódców zmierzenia się z faktem, że w ciągu ostatnich 3,5 roku zmarnowali ciężko zarobione pieniądze Europejczyków na wojnę, której nie da się wygrać na polu bitwy
— ocenił Orban.
Druga droga prowadzi prosto do wojny. Jeśli europejscy prowojenni przywódcy będą nadal pompować pieniądze i broń w Ukrainę bez wsparcia Stanów Zjednoczonych, utorują drogę do konfliktu europejsko-rosyjskiego. Europa doskonale wie, dokąd prowadzi ta droga, a konsekwencje są tragiczne
— dodał.
Węgierski przywódca podkreślił, że „nie ma wątpliwości, którą drogę wybiorą Węgry i jest to droga pokoju”.
To mandat dany nam przez naród węgierski i tego wymagają moralność i zdrowy rozsądek. W tym duchu kieruję dziś list do przewodniczącej Komisji Europejskiej” Ursuli von der Leyen
— poinformował Orban.
Wczoraj agencja Reutera poinformowała, że Ukraina, Francja, Niemcy i Wielka Brytania pracują nad propozycją alternatywną wobec amerykańskiego 28-punktowego planu pokojowego. Jedno ze źródeł powiedziało agencji, że w wypracowaniu alternatywnej propozycji prawdopodobnie wezmą udział również inne kraje europejskie.
