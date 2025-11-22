„Brazylijska policja federalna zatrzymała byłego prezydenta Jaira Bolsonaro” – poinformowały światowe agencje i media, powołując się na prawnika prawicowego polityka. Bolsonaro został skazany we wrześniu br. na 27 lat i trzy miesiące pozbawienia wolności za próbę zamachu stanu.
Na początku miesiąca Sąd Najwyższy w stolicy kraju, Brasilii, odrzucił apelację Bolsonaro. Próba zamachu stanu, za którą skazano byłego prezydenta, odnosiła się do jego działań po przegranych wyborach prezydenckich w 2022 r.
Obrona domagała się złagodzenia wyroku
Obrona domagała się złagodzenia wyroku, argumentując, że oskarżenie Bolsonaro zarówno o organizację zamachu stanu, jak i o próbę zniesienia ustroju demokratycznego z użyciem przemocy, jest niespójne, a zarzuty pokrywają się, co prowadzi do nieuzasadnionej kumulacji kar.
70-letni Bolsonaro, który konsekwentnie zaprzecza wszelkim oskarżeniom, sprawował najwyższy urząd w państwie w latach 2019-22. W 2022 r. prezydentem Brazylii został lewicowy Luiz Inacio Lula da Silva.
CZYTAJ WIĘCEJ: Sąd Najwyższy Brazylii skazał byłego prezydenta Jaira Bolsonaro na ponad 27 lat więzienia! Trump: „Zostawcie go w spokoju!”
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/746405-policja-zatrzymala-bylego-prezydenta-jaira-bolsonaro
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.