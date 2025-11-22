„Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz i premier Włoch Giorgia Meloni rozmawiali o spotkaniu z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Waszyngtonie”– podała dzisiaj brytyjska stacja Sky News, powołując się na źródła dyplomatyczne. Niestety, jak się okazuje, po raz kolejny przy stole rozmów zabraknie przedstawiciela Polski.
Do spotkania z amerykańskim przywódcą miałoby dojść na początku przyszłego tygodnia, prawdopodobnie we wtorek (25 listopada), lecz termin ten nie został jeszcze potwierdzony.
Jak podały źródła, w podróży do Waszyngtonu mają wziąć udział jedynie przywódcy państw UE, natomiast Starmer nie wybiera się do USA. Według stacji Sky News szef brytyjskiego rządu nie będzie uczestniczył w tych rozmowach w związku z zaplanowanym na 26 listopada głosowaniem nad budżetem Wielkiej Brytanii.
Plan pokojowy
Portal Axios opublikował przedwczoraj szczegóły dotyczące 28-punktowego planu pokojowego dla Ukrainy, negocjowanego przez USA i Rosję. Zgodnie z nim Kijów ma zobowiązać się m.in. do nieprzystępowania do NATO, ograniczenia liczebności wojsk do 600 tys. żołnierzy oraz oddania Rosji części terytorium.
Wczoraj po południu agencja Reutera, powołując się na trzy źródła, podała, że Ukraina, Francja, Niemcy i Wielka Brytania pracują nad propozycją alternatywną wobec amerykańskiego planu.
Państwa sojusznicze Ukrainy będą rozmawiać w sobotę na temat amerykańskiego planu pokojowego na marginesie szczytu G20, który rozpoczął się w Johannesburgu w RPA. W wydarzeniu tym nie bierze udziału prezydent USA, a także przywódcy Rosji i Chin.
To już kolejny raz, kiedy premier Tusk jest pomijany przy okazji spotkania przywódców UE z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Warto zaznaczyć, że w ostatnim tego rodzaju spotkaniu z maja udział wziął prezydent Finlandii, a dla Donalda Tuska zabrakło zaś miejsca.
maz/PAP
