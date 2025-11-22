Słowacja postawiła prawo krajowe ponad unijne. To nie spodobało się KE! Wszczęto postępowanie. "Polska i Węgry są z tym zaznajomione"

Komisja Europejska wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Słowacji / autor: Fratria

Słowacja wkrótce dowie się, co się stanie, gdy zderzy się z Brukselą. Dzisiaj Komisja Europejska wszczęła sprawę przeciwko temu państwu członkowskiemu, argumentując, że jej ostatnie zmiany w konstytucji naruszają prawo UE” - napisał w serwisie X Jacek Saryusz-Wolski, były europoseł Prawa i Sprawiedliwości.

Komisja Europejska wszczęła postępowanie w sprawie rzekomego „uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego” przeciwko Słowacji. Powodem jest przyjęcie przez Bratysławę zmiany w konstytucji, która postawiła prawo krajowe ponad unijne w kwestiach tożsamości, etyki i kultury. Słowackie władze zrobiły, to aby bronić tradycyjnych wartości, ale według eurokratów jest to „atak na porządek prawny UE”.

O co chodzi?

Sprawę w mediach społecznościowych skomentował Jacek Saryusz-Wolski, europoseł Prawa i Sprawiedliwości.

Słowacja wkrótce dowie się, co się stanie, gdy zderzy się z Brukselą. Dzisiaj Komisja Europejska wszczęła sprawę przeciwko temu państwu członkowskiemu, argumentując, że jej ostatnie zmiany w konstytucji naruszają prawo UE

— wskazał.

We wrześniu Słowacja przyjęła zmiany konstytucyjne, które nadały pierwszeństwo prawu krajowemu nad prawodawstwem UE, jeśli chodzi o kwestie tożsamości narodowej - w tym uznawanie tylko dwóch płci, mężczyzn i kobiet. To działałoby, powiedział premier Robert Fico, jako „zapara przeciwko progresywizmowi”

— pisał Saryusz-Wolski.

Dla UE to korzystanie z suwerenności narodowej okazało się nie do zniesienia. Komisja argumentowała, że reformy „są sprzeczne z zasadą prymatu prawa UE” i że „nawet gdy państwo członkowskie zmienia swoją konstytucję, takie wykonywanie kompetencji krajowych nie może obejść konieczności przestrzegania podstawowych zasad prawa Unii”. Innymi słowy, Słowacja musi zaakceptować „wartości” UE jako własne, w przeciwnym razie poniesie konsekwencje

— zaznaczył.

Jest to zagrożenie, z którym Węgry i Polska są zaznajomione. Oba narody zostały już ukarane (z sankcjami finansowymi i groźbami znacznie gorszych) za odmowę przyjęcia programu „WOKE” Brukseli. Wygląda na to, że Słowacja będzie następna. Miejmy nadzieję, że Słowacja będzie twarda i nie pozwoli, by jej suwerenność wymknęła się

— podsumował.

as/europeanconservative.com/X

