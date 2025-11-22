Alaksandr Łukaszenka ułaskawił 31 obywateli Ukrainy, przedstawiając to jako element porozumienia z administracją Donalda Trumpa - przekazał Reuters. Decyzja wpisuje się w serię ostatnich zwolnień więźniów - zarówno kryminalnych, jak i politycznych - które Mińsk ogłasza po kolejnych rundach negocjacji z USA.
Komunikat o ułaskawieniu 31 Ukraińców przekazał rzecznik prasowy białoruskiego przywódcy, Natalla Ejsmant. Wyjaśniła, że na wszystkich tych osobach ciążyły wyroki za przestępstwa kryminalne popełnione na terytorium Białorusi.
Reuters przypomniał, że to kolejna grupa osób ułaskawionych przez białoruskiego przywódcę. W połowie września Łukaszenka zgodził się na wypuszczenie 25 więźniów politycznych, skazanych za – jak głosił oficjalny komunikat – „przestępstwa ekstremistyczne”.
Ponad tysiąc więźniów politycznych na Białorusi
Kilka dni wcześniej, 11 września, po negocjacjach z delegacją prezydenta USA, białoruski przywódca wypuścił 52 więźniów politycznych, których następnie przymusowo deportowano z kraju. Jeden z nich, opozycjonista i były kandydat w wyborach prezydenckich Mikoła Statkiewicz, odmówił jednak wyjazdu z Białorusi i – jak poinformowały niezależne media – ponownie trafił do kolonii karnej.
W czerwcu, również w wyniku działań dyplomacji amerykańskiej, Łukaszenka uwolnił 14 więźniów, w tym Siarhieja Cichanouskiego, aktywistę politycznego i męża rywalki Łukaszenki w wyborach prezydenckich z sierpnia 2020 r., Swiatłany Cichanouskiej. W proteście przeciwko sfałszowanym, zdaniem opozycji, wynikom tego głosowania przez Białoruś przetoczyła się fala manifestacji, a władze wciąż poddają represjom ich uczestników.
Według centrum praw człowieka Wiasna liczba więźniów politycznych na Białorusi przekracza 1,1 tys. osób.
xyz/PAP
