Każdy plan zakończenia wojny Rosji na Ukrainie powinien chronić suwerenność Ukrainy i być akceptowalny dla obydwu krajów - napisał w serwisie X wiceprezydent USA J.D. Vance.
Vance uznał jednak za „fantazję” przekonanie, że Ukraina mogłaby wygrać, gdyby Stany Zjednoczone przekazały Kijowowi więcej pieniędzy lub broni albo nałożyły więcej sankcji na Moskwę.
Wczoraj po rozmowie z Vance’em, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że jego kraj z szacunkiem przyjmuje pragnienie prezydenta USA Donalda Trumpa, by zakończyć wojnę, i odnosi się pozytywnie do każdej realistycznej propozycji w tej sprawie.
Trump dał Ukrainie czas do czwartku
Trump potwierdził, że dał Ukrainie czas do czwartku, by zgodziła się na zaproponowany przez Amerykanów plan zakończenia wojny. Odpowiadając na komentarz dziennikarza Fox News, że plan ten zakłada oddanie przez Ukrainę części terytorium, które wciąż jest pod jej kontrolą, uznał, że „straci je w bardzo krótkim czasie”.
Portal Axios opublikował 20 listopada szczegóły 28-punktowego planu pokojowego dla Ukrainy, negocjowanego przez USA i Rosję. Zgodnie z nim Kijów ma zobowiązać się m.in. do nieprzystępowania do NATO, ograniczenia liczebności wojsk do 600 tys. żołnierzy oraz oddania Rosji części terytorium.
CZYTAJ TAKŻE:
— Amerykański historyk wskazał na pięć błędów planu pokojowego. „To jest rosyjski plan przetłumaczony na angielski”
— RELACJA. 1368. dzień wojny na Ukrainie. AFP: Według amerykańskiego planu Rosja zyskałaby bez walki obszar wielkości Luksemburga
— Donald Trump dał Ukrainie czas do czwartku na przyjęcie jego planu pokojowego! „Myślimy, że to odpowiedni czas”
— Wołodymyr Zełenski w przemówieniu do narodu ukraińskiego: Teraz jest jeden z najtrudniejszych momentów naszej historii
tkwl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/746385-vance-zabral-glos-w-sprawie-planu-pokojowego-wazne-slowa
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.