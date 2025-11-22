Rosja raz po raz udaje, że poważnie traktuje kwestię pokoju, ale jej działania nigdy nie są zgodne z jej słowami – powiedział brytyjski premier Keir Starmer, podała Sky News. Polityk potwierdził, że w sobotę na marginesie szczytu G20 w RPA sojusznicy Ukrainy omówią amerykański plan pokojowy.
Jak zapowiedział, w rozmowach w Johannesburgu, w których wezmą udział „przyjaciele i partnerzy Ukrainy”, omówione zostanie „w jaki sposób możemy zapewnić pełne zawieszenie broni i stworzyć przestrzeń do znaczących negocjacji pokojowych”.
Jest tylko jeden kraj przy stole G20, który nie wzywa do zawieszenia broni na Ukrainie i jeden kraj, który używa dronów i rakiet, aby niszczyć źródła utrzymania i mordować niewinnych cywilów
— stwierdził Starmer.
Premier przypomniał, że tylko w tym tygodniu „byliśmy świadkami wystrzelenia w kierunku Ukrainy prawie tysiąca rosyjskich dronów i 54 precyzyjnie kierowanych pocisków rakietowych, które okaleczyły niewinnych ludzi, w tym dzieci i osoby starsze, zajmujące się swoim codziennym życiem”.
„Nie możemy po prostu czekać na pokój”
Szef brytyjskiego rządu podkreślił, że nikt nie pragnie pokoju bardziej niż naród ukraiński. Jak zaznaczył, Kijów jest gotowy do negocjacji pokojowych od miesięcy, podczas gdy Rosja „utknęła w martwym punkcie i kontynuuje swoją morderczą ekspansję”.
Dlatego musimy wszyscy współpracować, zarówno ze Stanami Zjednoczonymi, jak i Ukrainą, aby raz na zawsze zapewnić sprawiedliwy i trwały pokój. (…) Będziemy nadal ściśle współpracować z Waszyngtonem i Kijowem, aby to osiągnąć, bo nie możemy po prostu czekać na pokój
— stwierdził.
Starmer powiedział, że „należy odciąć Putinowi dopływ pieniędzy, kładąc kres naszemu uzależnieniu od rosyjskiego gazu”.
Nie będzie to łatwe, ale to właściwa decyzja
— dodał.
28-punktowy plan pokojowy dla Ukrainy
Portal Axios opublikował 20 listopada szczegóły 28-punktowego planu pokojowego dla Ukrainy, negocjowanego przez USA i Rosję. Zgodnie z nim Kijów ma zobowiązać się m.in. do nieprzystępowania do NATO, ograniczenia liczebności wojsk do 600 tys. żołnierzy oraz oddania Rosji części terytorium.
Wczoraj po południu agencja Reutera, powołując się na trzy źródła, podała, że Ukraina, Francja, Niemcy i Wielka Brytania pracują nad propozycją alternatywną wobec amerykańskiego planu.
Prezydent USA Donald Trump powiedział w rozmowie z radiem Fox News, że chce, aby Ukraina odpowiedziała na plan pokojowy do czwartku. Jednocześnie zasugerował możliwe przedłużenie tego terminu.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w oświadczeniu skierowanym do narodu powiedział, że Ukraina stoi w obliczu „jednego z najtrudniejszych momentów” w swojej historii, mając wybór „albo utrata godności albo ryzyko utraty kluczowego partnera”.
Amerykański przywódca nie weźmie udziału w szczycie przywódców G20, który odbędzie się w weekend w RPA.
CZYTAJ TAKŻE:
— RELACJA. 1368. dzień wojny na Ukrainie. AFP: Według amerykańskiego planu Rosja zyskałaby bez walki obszar wielkości Luksemburga
— Donald Trump stawia ultimatum Zełenskiemu ws. planu pokojowego? „Nie podoba mu się ten układ? Musi polubić”
tkwl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/746384-starmer-rosja-nie-dziala-zgodnie-ze-swoimi-slowami
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.