RELACJA. 1368. dzień wojny na Ukrainie. AFP: Według amerykańskiego planu Rosja zyskałaby bez walki obszar wielkości Luksemburga

autor: Fratria
Trwa 1368. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu

Sobota, 22 listopada 2025 r.

00:01. AFP: według amerykańskiego planu Rosja zyskałaby bez walki obszar wielkości Luksemburga

Francuska agencja AFP oceniła w piątek, że Rosja mogłaby dzięki amerykańskiemu planowi pokojowemu dla Ukrainy zyskać bez walki obszar równy niemal terytorium Luksemburga. Agencja wyciąga te wnioski na podstawie analizy danych Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) w Waszyngtonie.

AFP ocenia, że według założeń planu armia ukraińska miałaby wycofać się z terenów, które obecnie kontroluje, oddając Rosji - bez jednego strzału - 2300 km2, co równa się niemal obszarowi Luksemburga (2590 km2).

Kijów miałby ponadto zrzec się terenów w obwodzie donieckim, które obecnie są pod kontrolą ukraińską. Miałyby być one bowiem przeznaczone do utworzenia strefy zdemilitaryzowanej. Ukraina miałaby zrezygnować też z niewielkiego obszaru w obwodzie ługańskim. Według szacunków AFP są to obszary, o powierzchni, odpowiednio: prawie 5 tys. km2 (obwód doniecki) i 45 km2 (obwód ługański).

red/PAP/X/FB

