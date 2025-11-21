Prezydent USA Donald Trump powiedział, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski musi „polubić” przedstawiony przez niego plan pokojowy, a w przeciwnym wypadku powinien walczyć dalej. Trump dodał, że Ukraina „nie ma żadnych kart”.
Trump odpowiedział w ten sposób na piątkowe orędzie Zełenskiego, który stwierdził, że Ukraina ma do wyboru utratę kluczowego partnera, albo utratę godności.
Nie podoba mu się ten układ?
— zapytał Trump.
Musi polubić, a jeśli mu się nie spodoba, to, wiecie, powinni po prostu walczyć dalej
— dodał.
Groźba wycofania wsparcia dla Ukrainy
Pytany o to, czy w przypadku odmowy USA wycofają wsparcie dla Ukrainy, prezydent USA odparł, że Zełenski „będzie musiał coś zaakceptować”.
Pamiętacie to, co niedawno powiedziałem w Gabinecie Owalnym? Powiedziałem mu „nie masz żadnych kart”
— dodał.
