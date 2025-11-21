Donald Trump stawia ultimatum Zełenskiemu ws. planu pokojowego? "Nie podoba mu się ten układ? Musi polubić"

  • Świat
  • opublikowano:
autor: PAP/EPA
autor: PAP/EPA

Prezydent USA Donald Trump powiedział, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski musi „polubić” przedstawiony przez niego plan pokojowy, a w przeciwnym wypadku powinien walczyć dalej. Trump dodał, że Ukraina „nie ma żadnych kart”.

Trump odpowiedział w ten sposób na piątkowe orędzie Zełenskiego, który stwierdził, że Ukraina ma do wyboru utratę kluczowego partnera, albo utratę godności.

Nie podoba mu się ten układ?

— zapytał Trump.

Musi polubić, a jeśli mu się nie spodoba, to, wiecie, powinni po prostu walczyć dalej

— dodał.

Groźba wycofania wsparcia dla Ukrainy

Pytany o to, czy w przypadku odmowy USA wycofają wsparcie dla Ukrainy, prezydent USA odparł, że Zełenski „będzie musiał coś zaakceptować”.

Pamiętacie to, co niedawno powiedziałem w Gabinecie Owalnym? Powiedziałem mu „nie masz żadnych kart”

— dodał.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Znamy pełen tekst projektu gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy! „Niniejsze zasady ramowe określają warunki rozejmu”

mly/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych