Po porażce Martina Bosmy w wyborach na przewodniczącego izby niższej parlamentu Geert Wilders zaskoczył polityczny świat Hagi, zgłaszając siebie jako wiceprzewodniczącego Tweede Kamer. Funkcja ta pozwoli mu regularnie prowadzić obrady w zastępstwie nowego przewodniczącego.
Lider prawicowej Partii Wolności (PVV) Wilders został oficjalnie wybrany na jednego z wiceprzewodniczących Tweede Kamer, co w Hadze określa się jako nieoczekiwany ruch. Decyzja zapadła dwa dni po tym, gdy kandydat PVV Martin Bosma przegrał reelekcję na przewodniczącego izby z Thomem van Campenem z konserwatywno-liberalnej Ludowej Partii na rzecz Wolności i Demokracji (VVD).
Wiceprzewodniczący pełni kluczową funkcję w codziennej pracy parlamentu – prowadzi obrady podczas nieobecności przewodniczącego, czuwa nad przestrzeganiem regulaminu, kieruje głosowaniami i reprezentuje izbę w pracach prezydium, jej organu wykonawczego. Zwykle stanowisko to obejmują mniej medialni posłowie, a nie liderzy największych partii. Wilders będzie mógł prowadzić obrady parlamentu 1-2 razy w tygodniu.
By zajmowało się „co najwyżej kawą i papierem toaletowym”
Tym razem PVV wystawiła jednak samego Wildersa, który został drugim wiceprzewodniczącym – zaraz po Wieke Paulusmie z socjalliberalnych Demokratów 66 (D66). Oznacza to, że będzie często zastępował van Campena. Na platformie X Wilders napisał, że ktoś musi „sprawić, by prezydium trzymało się skromnej roli”, dodając, że chce, by zajmowało się „co najwyżej kawą i papierem toaletowym”. Określił się również jako „lider opozycji w całej izbie”.
Wilders w latach 2006-2010 był członkiem prezydium parlamentu, ale nie pełnił funkcji przewodniczącego. Razem z nim wiceprzewodniczącymi zostali też Marjolein Moorman z lewicowej koalicji GL-PvdA, Harmen Krul z chadeckiej CDA, Joost Eerdmans, lider prawicowo-populistycznej JA21 i Ingrid Michon-Derkzen (VVD).
W październikowych przyspieszonych wyborach do parlamentu D66 i PVV zdobyły taką samą liczbę mandatów (26), jednak to ta pierwsza zdobyła więcej pojedynczych głosów. Wszystkie „duże” partie: D66, VVD, GL-PvdA oraz CDA otoczyły Wildersa kordonem sanitarnym, przez co jest wyłączony z rozmów koalicyjnych.
