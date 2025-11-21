Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Ukraina spokojnie i odpowiedzialnie współpracuje ze Stanami Zjednoczonymi i partnerami. Zapewnił, że będzie przedstawiać argumenty i proponować alternatywy, nie dając Rosji powodu twierdzić, iż nie chce pokoju.
Nie wydajemy głośnych oświadczeń. Spokojnie i odpowiedzialnie współpracujemy ze Stanami Zjednoczonymi i wszystkimi partnerami. Dalej będziemy tylko konstruktywnie szukać rozwiązań z naszym głównym sojusznikiem. Będę przedstawiał argumenty, proponował alternatywy, ale na pewno nie dam wrogowi powodu, żeby mówił, że to Ukraina nie chce pokoju
— powiedział Zełenski w przemówieniu do narodu ukraińskiego, którego nagranie zostało zamieszczone w komunikatorze Telegram.
„Teraz jest jeden z najtrudniejszych momentów”
Prezydent Ukrainy wezwał również do „zaprzestania kłótni” i gier politycznych.
Państwo musi działać, parlament kraju w stanie wojny musi działać wspólnie, rząd kraju w stanie wojny musi działać skutecznie
— podkreślił.
Teraz jest jeden z najtrudniejszych momentów naszej historii. Teraz Ukraina może stanąć przed bardzo trudnym wyborem: albo utrata godności, albo ryzyko utraty kluczowego partnera. Albo trudne 28 punktów, albo niezwykle ciężka zima — najcięższa — oraz dalsze ryzyka. Życie bez wolności, godności i sprawiedliwości. I żebyśmy wierzyli temu, kto zaatakował już dwa razy. Będą od nas oczekiwać odpowiedzi
— powiedział Zełenski.
Każdy Ukrainiec, każda Ukrainka, każdy żołnierz, każdy wolontariusz, każdy lekarz, dyplomata, dziennikarz, cały nasz naród. Nie zdradziliśmy Ukrainy wtedy, nie zrobimy tego teraz. I wiem na pewno, że w tym naprawdę jednym z najtrudniejszych momentów naszej historii nie jestem sam -
— mówił.
Dodał, że Ukraina będzie działać szybko, w szczególności dzisiaj, w sobotę i niedzielę, przez cały następny tydzień i tak długo, jak będzie to konieczne.
W trybie 24/7 będę walczył o to, aby wśród wszystkich punktów planu nie pominięto co najmniej dwóch – godności i wolności Ukraińców. Bo właśnie na tym opiera się wszystko inne – nasza suwerenność, nasza niezależność, nasza ziemia, nasi ludzie. I ukraińska przyszłość
— podkreślił prezydent.
Media opublikowały szczegóły 28-punktowego planu pokojowego USA dla Ukrainy, negocjowanego między Amerykanami a Rosjanami. Zgodnie z nim Kijów miałby zobowiązać się m.in. do nieprzystępowania do NATO, ograniczenia liczebności armii oraz oddania Rosji części terytorium.
CZYTAJ WIĘCEJ:
— Znamy pełen tekst projektu gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy! „Niniejsze zasady ramowe określają warunki rozejmu”
— Znamy założenia planu pokojowego! Tak wygląda 28 punktów proponowanego porozumienia Ukrainy z Rosją
— Wielka afera korupcyjna wstrząsnęła Ukrainą. Rząd odwołał członków rady nadzorczej Enerhoatomu. „Oczekujemy na wyniki audytu”
— RELACJA. 1367. dzień wojny na Ukrainie. Reuters: USA grożą Ukrainie ograniczeniem pomocy, jeśli nie przyjmie planu pokojowego
tt/PAP/FB
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/746353-zelenski-teraz-jest-jeden-z-najtrudniejszych-momentow
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.