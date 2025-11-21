Znamy pełen tekst projektu gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy! "Niniejsze zasady ramowe określają warunki rozejmu"

  • Świat
  • opublikowano:
Mija 1367. dzień wojny na Ukrainie / autor: PAP/EPA/MAXYM MARUSENKO
Mija 1367. dzień wojny na Ukrainie / autor: PAP/EPA/MAXYM MARUSENKO

Portal Axios opublikował pełen tekst amerykańskiego projektu gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Według serwisu został on przekazany Ukraińcom razem z projektem 28-punktowego planu pokojowego.

Poniżej przedstawiamy wersję projektu gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, przedstawioną przez Axios:

Niniejsze zasady ramowe określają warunki rozejmu między Ukrainą a Federacją Rosyjską i zapewniają gwarancje bezpieczeństwa oparte na zasadach artykułu 5. Traktatu Północnoatlantyckiego. Są dostosowane do okoliczności tego konfliktu oraz interesów Stanów Zjednoczonych i ich europejskich partnerów.

1 . USA potwierdzają, że znaczący, celowy i długotrwały atak zbrojny Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy przez uzgodnioną linię zawieszenia broni będzie uważany za atak zagrażający pokojowi i bezpieczeństwu wspólnoty transatlantyckiej. W takim przypadku prezydent Stanów Zjednoczonych, korzystając z uprawnień konstytucyjnych i po natychmiastowych konsultacjach z Ukrainą, NATO i partnerami europejskimi, określi środki niezbędne do przywrócenia bezpieczeństwa. Środki te mogą obejmować pomoc sił zbrojnych, wywiadowczą i logistyczną, działania gospodarcze i dyplomatyczne oraz inne kroki uznane za stosowne. Każde domniemane naruszenie będzie analizowane przez wspólny mechanizm oceny z NATO i Ukrainą.

2 . Członkowie NATO, w tym Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Polska i Finlandia, potwierdzają, że bezpieczeństwo Ukrainy jest integralną częścią stabilności europejskiej i zobowiązują się do działania w porozumieniu ze Stanami Zjednoczonymi w odpowiedzi na działanie zakwalifikowane jako naruszenie, co zapewni jednolitą i wiarygodną postawę odstraszającą.

3 . Niniejsze zasady ramowe wchodzą w życie w chwili podpisania i będą obowiązywać przez dziesięć lat, z możliwością ich przedłużenia za obopólną zgodą. Nadzór nad ich przestrzeganiem będzie sprawować Wspólna Komisja Monitorująca, kierowana przez partnerów europejskich z udziałem Stanów Zjednoczonych.

Podpisali: Ukraina, Federacja Rosyjska, Stany Zjednoczone Ameryki, Unia Europejska, NATO.

CZYTAJ WIĘCEJ:

Znamy założenia planu pokojowego! Tak wygląda 28 punktów proponowanego porozumienia Ukrainy z Rosją

RELACJA. 1367. dzień wojny na Ukrainie. Reuters: USA grożą Ukrainie ograniczeniem pomocy, jeśli nie przyjmie planu pokojowego

Przedstawicielka Ukrainy w ONZ w mocnych słowach: Nasza ziemia nie jest na sprzedaż. Nic o Ukrainie bez Ukrainy, nic o Europie bez Europy

tt/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych