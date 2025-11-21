„Żaden naród nie cierpiał bardziej pod niemiecką, a następnie sowiecką okupacją niż Polska. Stąd traktowanie relacji Polski ze światem jak układu wierzyciel-dłużnik w odniesieniu do ludobójstwa dokonanego przez innych na jej terytorium jest nie tylko historycznie fałszywe, ale i moralnie skandaliczne. To obciążanie ofiary współodpowiedzialnością za zbrodnie sprawców. Jest to rażąca zniewaga, która od dekad zatruwa relacje między Żydami a Polakami, między Izraelem a Polską, między Stanami Zjednoczonymi a Polską” - powiedział Thomas Rose, ambasador USA w Polsce podczas konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Adwokatów i Prawników Żydowskich (IJL) w Warszawie.
Ambasador Tom Rose, który sam jest pochodzenia żydowskiego, postanowił rozprawić się z fałszywymi oskarżeniami pod adresem Polski, jakoby nasz kraj był współodpowiedzialny za Holokaust. Tego rodzaju narrację próbują forsować nie tylko Niemcy czy część środowisk żydowskich, ale również, niestety, także polscy historycy czy dziennikarze.
Przez zbyt długi czas ten naród był obciążony moralną skazą, która nigdy nie była jego udziałem. Oszczerstwem, że Polska w jakiś sposób ponosi odpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez innych. Przez dziesięciolecia Polska cierpiała z powodu poważnej historycznej niesprawiedliwości. Uporczywego przekonania, bądźmy szczerzy, podzielanego przez zbyt wielu z nas (…), że Polska ponosi współwinę za barbarzyńskie zbrodnie popełnione przeciwko niej. To groteskowe kłamstwo i odpowiednik klątwy krwi wobec narodu polskiego i narodu polskiego
— powiedział ambasador Rose na konferencji IJL w Warszawie.
„Kromka chleba oznaczała automatyczną śmierć ratującego”
Dużą część swojego wystąpienia dyplomata poświęcił Polakom ratującym Żydów. Zwracał przy tym uwagę, że w naszym kraju za taką pomoc groziła śmierć z rąk niemieckich okupantów.
Nie da się skatalogować wszystkich aktów pomocy w Polsce. Tak wiele z nich przeprowadzono w tajemnicy. (…) Polska była jedynym krajem, w którym jakakolwiek pomoc udzielona Żydowi, kromka chleba, noc w stodole, sfałszowany dokument oznaczały automatyczną śmierć ratującego i jego rodziny. Polska była jedynym okupowanym krajem bez rządu kolaboracyjnego. I jedynym okupowanym krajem, który formalnie nigdy się nie poddał. Wręcz przeciwnie, prawowite państwo polskie walczyło z wygnania. Rozległe państwo podziemne stawiało opór Niemcom
— powiedział.
W tym śmiercionośnym krajobrazie, Polska, rząd, duchowieństwo, zwykli obywatele zorganizowali najszerszą, najbardziej zdecentralizowaną akcję ratunkową w czasie wojny
– mówił ambasador, który zwrócił uwagę, że to Polskie Państwo Podziemne i polski rząd na uchodźstwie jako pierwsze alarmowały świat o Holokauście.
Tom Rose zwracał uwagę, że pomagała także Armia Krajowa – dostarczając w miarę swoich (i tak przecież ograniczonych) możliwości broń dla walczących w Powstaniu w Getcie Warszawskim.
Prywatnych aktów odwagi nie sposób zliczyć. Setki zakonów, które chroniły żydowskie dzieci, całe wsie, które ukrywały rodziny na strychach i w stodołach. Księża, którzy fałszowali metryki chrztu. Rolnicy, którzy kopali doły pod swoimi podłogami. Tysiące Polaków ginęło ratując Żydów. Oczywiście, to nie wystarczyło. Nie powstrzymało to rzezi. Ale te przykłady bohaterstwa udowodniły, że nawet w najciemniejszą noc mnóstwo Polaków wybrało sumienie ponad strach i człowieczeństwo ponad terror
— podkreślił.
— powiedział Rose.
Dyplomata podkreślił, że poza Izraelem żaden kraj nie zrobił tak wiele na rzecz upamiętnienia ofiar Holokaustu, jak Polska. To nasz kraj, jak wskazał Rose, finansuje muzea, archiwa, centra dokumentacji, odnawia synagogi czy żydowskie cmentarze.
To Polska przewodzi międzynarodowym działaniom na rzecz pamięci, organizuje fora globalne, uchwala rezolucje ONZ i oznacza miejsca masowych grobów, aby je zachować. To Polska podniosła pamięć o Holokauście do rangi trwałej, narodowej odpowiedzialności
— przypomniał.
„Zbieramy się, aby walczyć z kłamstwami”
Ambasador zaznaczył, że korzenie relacji między Polską a Izraelem sięgają bardzo głęboko, a nasz kraj przez 600 lat stanowił dla Żydów dom, w zasadzie centrum świata.
A tak przy okazji, w którym europejskim kraju najbezpieczniej czujecie się, chodząc po ulicach? Czy nie w tym, w którym właśnie jesteśmy, czyli w Polsce?
— pytał.
Dziś wieczorem wszyscy: Żydzi, Polacy, Izraelczycy, Amerykanie, zbieramy się, aby walczyć z kłamstwami, które wypaczają historię. Aby przywrócić Polsce należny honor w jej najciemniejszej godzinie, wzmocnić sojusz, który chroni dziś naród żydowski, i wspólnie, bez wahania, oświadczyć, że jeśli po 107 latach będziemy potrzebować przypomnienia, nigdy więcej nie możemy wahać się użyć całej naszej siły i mocy, aby bronić się przed nikczemnymi planami naszych wrogów. Nie możemy też nigdy przepraszać za ich pokonanie
— podkreślił Tom Rose.
Podziękowania dla ambasadora
Ambasador zamieścił na portalu X zarówno fragment, jak i całość swojego wystąpienia.
Wczoraj wieczorem rozpocząłem rozmowę, która — mam nadzieję — przyczyni się do skorygowania bardzo niesprawiedliwej narracji historycznej na temat Polski
— napisał.
Polscy politycy i komentatorzy zamieścili wpisy, w których dziękują dyplomacie za jego słowa.
Dziękuję, panie ambasadorze
— napisał poseł Kacper Płażyński.
To samo, tyle że w języku angielskim, napisał europoseł Dominik Tarczyński:
Thank You, Mr. Ambassador!
Słowa które dawno temu powinny być wypowiedziane. Właśnie z taką swadą i nie zostawiające cienia wątpliwości tym wszystkim, którzy konsekwentnie usiłują budować swoją pozycję na antypolonizmie. Powinny padać również z ust naszych polityków
— ocenił Tomasz Wróblewski, prezes WEI.
