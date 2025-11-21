Wezwania prezydenta USA Donalda Trumpa do stosowania kary śmierci wobec polityków Demokratów są absolutnie obrzydliwe - oceniła Partia Demokratyczna na platformie X. Trump wzywał do aresztowania i sugerował karę śmierci dla kongresmenów, którzy apelują do armii o nieprzestrzeganie nielegalnych rozkazów.
Trump właśnie wezwał do zabicia demokratycznych urzędników. Absolutnie obrzydliwe
— czytamy na oficjalnym koncie partii na X.
W podobny sposób zareagował szef ogólnokrajowych struktur partii, Ken Martin. Polityk wyraził pogląd, że „w obliczu wszystkich aktów przemocy politycznej, do których doszło w tym roku, jest to ohydne”.
Była to reakcja na serię czwartkowych wpisów prezydenta w mediach społecznościowych, w których wezwał do aresztowania opozycyjnych członków Kongresu, apelujących do wojska o nieprzestrzeganie nielegalnych rozkazów. Trump sugerował, że należy im się kara śmierci. Podał też dalej wpis swojego sympatyka, wzywający do powieszenia polityków.
To się nazywa DZIAŁALNOŚĆ WYWROTOWA NA NAJWYŻSZYM SZCZEBLU. Każdy z tych zdrajców naszego kraju powinien zostać aresztowany i postawiony przed sądem. Nie można pozwolić, by ich słowa zostały bez odpowiedzi - inaczej nie będziemy mieć więcej kraju!!! Należy dać przykład
— napisał w jednym z komunikatów.
Wezwanie do kary śmierci?
W innym dodał: „WYWROTOWE ZACHOWANIE, karalne ŚMIERCIĄ”.
Nasze prawa są jasne. Możecie odmówić wykonywania nielegalnych rozkazów
— powiedział w nagraniu senator Mark Kelly, były pilot myśliwców i astronauta.
Musicie odmówić wykonania nielegalnych rozkazów
— dodał kongresmen Chris DeLuzio, weteran marynarki wojennej.
Choć politycy nie wymienili w filmie konkretnych przykładów rozkazów, kongresmen i były komandos Jason Crow wskazał w wywiadzie dla telewizji Fox News na wypowiedzi prezydenta Trumpa, sugerujące nielegalne działania przeciwko obywatelom. Wymienił m.in. przytaczane przez byłego szefa Pentagonu Marka Espera słowa Trumpa, który podczas protestów pod Białym Domem miał pytać go, dlaczego wojsko nie strzela do demonstrantów i czy nie może po prostu strzelić im w nogi. Inne przykłady, jakie wymienił, to sugestie Trumpa dotyczące skierowania wojsk do lokali wyborczych i słowa o wojnie w amerykańskich miastach, do których prezydent wysłał żołnierzy.
Z kolei senatorka Demokratów i była funkcjonariuszka CIA Elissa Slotkin powiedziała w wywiadzie dla „New York Timesa”, że otrzymała sygnały od żołnierzy, obawiających się o legalność prowadzonej kampanii zabójstw osób, które są podejrzewane o przemyt narkotyków drogą morską.
mly/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/746256-demokraci-wsciekli-na-trumpa-wezwal-do-zabicia
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.