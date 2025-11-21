Gdyby wprowadzono lockdown wcześniej, czyli przed 23 marca 2020 r., liczba zgonów w pierwszym okresie epidemii Covid-19 byłaby w Anglii mniejsza o 23 tys. – stwierdziła brytyjska komisja śledcza w opublikowanym raporcie. Dokument ma ponad 800 stron.
Przewodnicza komisji Heather Hallett przyznała, że władze Zjednoczonego Królestwa „nie oszacowały skali zagrożenia ani pilności wymaganej reakcji” na początku 2020 r. i że pomimo „wyraźnych sygnałów” globalnego rozprzestrzeniania się wirusa „nie podjęły wystarczająco szybkich i skutecznych działań”. Określiła ona ówczesną reakcję polityczną słowami: „za mało i za późno”, zaś luty 2020 r. uznała za „stracony miesiąc”.
Hallett oświadczyła, że gdyby rząd wprowadził wcześniej dobrowolne środki ochrony, w tym zachowanie dystansu społecznego oraz samoizolację można by było uniknąć wprowadzenia obowiązkowego lockdownu, do czego doszło 23 marca 2020 r.
W ramach śledztwa ustalono, że gdyby pierwszy obowiązkowy lockdown wprowadzono 16 marca 2020 r., dane modelowe wskazują, że w samej Anglii w trakcie pierwszej fali zakażeń do 1 lipca 2020 r. liczba zgonów byłaby o ok. 23 tys. mniejsza.
Autorzy raportu nie podają, o ile byłaby mniejsza ogólna liczba ofiar śmiertelnych pandemii, która wyniosła w Wielkiej Brytanii prawie 227 tys. osób według oficjalnych statystyk.
Jak czytamy w raporcie, sytuację pogłębiły „wprowadzające w błąd zapewnienia” ministerstwa zdrowia oraz powszechnie panujące przekonanie, że państwo jest dobrze przygotowana na pandemię. Stwierdzono, że w rządzie ówczesnego premiera Borisa Johnsona panowała „toksyczna i chaotyczna atmosfera”, w tym wskazano na „destabilizujące” zachowanie niektórych osób. W dokumencie napisano, że Johnson swoimi działaniami „wzmocnił tę atmosferę”.
Łamanie zasad podczas pandemii
Autorzy raportu zwrócili uwagę, że oskarżenia o łamanie zasad wprowadzonych podczas trwania pandemii przez ministrów i doradców wywołały „ogromne zaniepokojenie i podważyły zaufanie społeczeństwa do ich rządów”.
Hallett przedstawiła 19 kluczowych zaleceń, które po wdrożeniu mają zapewnić lepszą ochronę mieszkańców Wielkiej Brytanii w przypadku przyszłych pandemii i usprawnić proces podejmowania decyzji politycznych w sytuacjach kryzysowych.
To drugi raport komisji śledczej w sprawie epidemii Covid-19. Pierwszy z nich, również krytyczny wobec rządu Johnsona, został opublikowany w lipcu 2024 r.
Pierwszy przypadek zarażenia koronawirusem w Wielkiej Brytanii odnotowano 29 stycznia 2020 r. Pierwszy zgon na Covid-19 stwierdzono 5 marca 2020 r.
