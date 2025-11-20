Portal wPolityce.pl dotarł do 28-punktowego planu pokojowego dot. Wojny na Ukrainie, którą rozpoczęła Rosja. Jest to proponowana treść porozumienia. Jak donosiła stacja NBC, jest to plan, który poparł prezydent Donald Trump.
Proponowana treść planu pokojowego:
1 . Suwerenność Ukrainy zostanie potwierdzona
2 . Między Rosją, Ukrainą i Europą zostanie zawarte kompleksowe i kompleksowe porozumienie o nieagresji. Wszystkie niejasności ostatnich 30 lat zostaną uznane za rozstrzygnięte.
3 . Oczekuje się, że Rosja nie dokona inwazji na sąsiednie kraje i NATO nie będzie się dalej rozszerzać.
- Między Rosją a NATO odbędzie się dialog, przy mediacji Stanów Zjednoczonych, mający na celu rozwiązanie wszystkich problemów bezpieczeństwa i stworzenie warunków do deeskalacji, aby zagwarantować bezpieczeństwo globalne i zwiększyć możliwości współpracy i przyszłego rozwoju gospodarczego.
5 . Ukraina otrzyma wiarygodne gwarancje bezpieczeństwa
6 . Liczebność Sił Zbrojnych Ukrainy zostanie ograniczona do 600 000 żołnierzy.
7 . Ukraina zgadza się zapisać w swojej konstytucji, że nie przystąpi do NATO, a NATO zgadza się umieścić w swoim statucie zapis, że Ukraina nie zostanie przyjęta do NATO w przyszłości.
8 . NATO zgadza się, że jego wojska nie będą stacjonować na Ukrainie
9 . Europejskie myśliwce będą stacjonować w Polsce.
Co zagwarantują USA?
10 . Gwarancje amerykańskie:
– Stany Zjednoczone otrzymają odszkodowanie za gwarancję
– Jeśli Ukraina zaatakuje Rosję, straci gwarancję.
– Jeśli Rosja dokona inwazji na Ukrainę, to oprócz zdecydowanej skoordynowanej odpowiedzi militarnej, wszystkie globalne sankcje zostaną przywrócone, uznanie nowego terytorium i wszystkie inne korzyści wynikające z tej umowy zostaną cofnięte.
– Jeżeli Ukraina bez powodu wystrzeli rakietę w kierunku Moskwy lub Petersburga, gwarancja bezpieczeństwa zostanie uznana za nieważną.
11 . Ukraina kwalifikuje się do członkostwa w UE i otrzyma krótkoterminowe preferencyjne prawa dostępu do rynku europejskiego, dopóki ta kwestia nie zostanie rozpatrzona.
12 . Potężny globalny pakiet środków mających na celu odbudowę Ukrainy, obejmujący między innymi:
a . Utworzenie Funduszu Rozwoju Ukrainy, który będzie inwestował w szybko rozwijające się sektory przemysłu, w tym technologię, centra danych i sztuczną inteligencję.
b . Stany Zjednoczone będą współpracować z Ukrainą w zakresie wspólnej odbudowy, rozwoju, modernizacji i eksploatacji ukraińskiej infrastruktury gazowej, obejmującej rurociągi i obiekty magazynowe.
c . Wspólne działania na rzecz odnowy terenów dotkniętych wojną, w celu odbudowy, rekonstrukcji i modernizacji miast i obszarów mieszkalnych.
d. Rozwój infrastruktury.
e. Wydobycie minerałów i zasobów naturalnych.
f. Bank Światowy opracuje specjalny pakiet finansowy mający na celu przyspieszenie tych działań.
13 . Rosja zostanie ponownie zintegrowana ze światową gospodarką:
a . Zniesienie sankcji będzie omawiane i uzgadniane etapami, w każdym przypadku indywidualnie.
b . Stany Zjednoczone zawrą długoterminową umowę o współpracy gospodarczej na rzecz wzajemnego rozwoju w obszarach energetyki, zasobów naturalnych, infrastruktury, sztucznej inteligencji, centrów danych, projektów wydobycia metali ziem rzadkich w Arktyce i innych korzystnych dla obu stron możliwości biznesowych.
Rosja w G8
c . Rosja zostanie zaproszona do ponownego przystąpienia do G8.
14 . Zamrożone środki zostaną wykorzystane w następujący sposób:
100 miliardów dolarów zamrożonych rosyjskich aktywów zostanie zainwestowane w prowadzone przez USA działania na rzecz odbudowy i inwestycji na Ukrainie. Stany Zjednoczone otrzymają 50% zysków z tego przedsięwzięcia. Europa dołoży 100 miliardów dolarów, aby zwiększyć kwotę inwestycji dostępnych na odbudowę Ukrainy. Zamrożone fundusze europejskie zostaną odmrożone. Pozostała część zamrożonych rosyjskich środków zostanie zainwestowana w oddzielny amerykańsko-rosyjski fundusz inwestycyjny, który będzie realizował wspólne projekty w określonych obszarach. Celem tego funduszu będzie zacieśnienie relacji i wzmocnienie wspólnych interesów, aby stworzyć silną zachętę do unikania ponownego konfliktu.
15 . Powołana zostanie wspólna amerykańsko-rosyjska grupa robocza do spraw bezpieczeństwa, której zadaniem będzie promowanie i czuwanie nad przestrzeganiem wszystkich postanowień tej umowy.
16 . Rosja prawnie usankcjonuje swoją politykę nieagresji wobec Europy i Ukrainy.
17 . Stany Zjednoczone i Rosja zgodzą się na przedłużenie obowiązywania traktatów o nierozprzestrzenianiu i kontroli broni jądrowej, w tym traktatu START I.
18 . Ukraina zgadza się być państwem niejądrowym zgodnie z Układem o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej.
19 . Uruchomienie elektrowni jądrowej w Zaporożu odbędzie się pod nadzorem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, a wyprodukowana energia elektryczna będzie dzielona równo między Rosję i Ukrainę — 50:50.
20 . Oba kraje zobowiązują się do wdrożenia programów edukacyjnych w szkołach i społeczeństwie, mających na celu promowanie zrozumienia i tolerancji wobec różnych kultur oraz eliminację rasizmu i uprzedzeń:
a . Ukraina przyjmie unijne zasady dotyczące tolerancji religijnej i ochrony mniejszości językowych.
b . Oba kraje zobowiążą się do zniesienia wszelkich środków dyskryminacyjnych i zagwarantowania praw ukraińskich i rosyjskich mediów i edukacji.
c . Wszelka ideologia i działania nazistowskie muszą zostać odrzucone i zakazane.
Podział terytoriów
21 . Terytoria:
a . Krym, Ługańsk i Donieck zostaną uznane za de facto rosyjskie, w tym przez Stany Zjednoczone.
b . Cherson i Zaporoże zostaną zamrożone wzdłuż linii styku, co będzie oznaczać de facto uznanie ich wzdłuż linii styku.
c . Rosja zrzeknie się innych uzgodnionych terytoriów, które kontroluje poza pięcioma obwodami.
d . Siły ukraińskie wycofają się z części obwodu donieckiego, którą obecnie kontrolują, a ta strefa wycofania zostanie uznana za neutralną, zdemilitaryzowaną strefę buforową, uznaną przez społeczność międzynarodową za terytorium należące do Federacji Rosyjskiej. Siły rosyjskie nie wkroczą do tej zdemilitaryzowanej strefy.
22 . Po uzgodnieniu przyszłych ustaleń terytorialnych, zarówno Federacja Rosyjska, jak i Ukraina zobowiązują się do niezmieniania tych ustaleń siłą. Gwarancje bezpieczeństwa nie będą miały zastosowania w przypadku naruszenia tego zobowiązania.
23 . Rosja nie będzie uniemożliwiać Ukrainie korzystania z Dniepru w celach handlowych, a osiągnięte zostaną porozumienia w sprawie swobodnego transportu zboża przez Morze Czarne.
24 . Zostanie powołany komitet humanitarny w celu rozwiązania nierozstrzygniętych kwestii:
a . Wszyscy pozostali więźniowie i ciała zostaną wymienione na zasadzie „wszyscy za wszystkich”.
b . Wszyscy cywilni więźniowie i zakładnicy, w tym dzieci, zostaną zwróceni.
c . Wdrożony zostanie program łączenia rodzin.
d . Podjęte zostaną środki mające na celu złagodzenie cierpień ofiar konfliktu.
25 . Na Ukrainie za 100 dni odbędą się wybory.
26 . Wszystkie strony zaangażowane w ten konflikt otrzymają pełną amnestię za swoje działania w czasie wojny i zobowiążą się nie zgłaszać żadnych roszczeń ani nie rozpatrywać żadnych skarg w przyszłości.
27 . Niniejsze porozumienie będzie prawnie wiążące. Jego wdrażanie będzie monitorowane i gwarantowane przez Radę Pokoju, na której czele stoi prezydent Donald J. Trump. Za naruszenia zostaną nałożone sankcje.
28 . Gdy wszystkie strony zaakceptują niniejsze memorandum, zawieszenie broni wejdzie w życie natychmiast po tym, jak obie strony wycofają się z uzgodnionych punktów, aby rozpocząć wdrażanie porozumienia.
