Trwa 1367. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Piątek, 21 listopada 2025 r.
14:27. Reuters: USA grożą Ukrainie ograniczeniem pomocy, jeśli nie przyjmie planu pokojowego
Stany Zjednoczone zagroziły ograniczeniem przekazywania informacji wywiadowczych i dostaw broni dla Ukrainy, aby zmusić ją do zaakceptowania porozumienia pokojowego z Rosją proponowanego przez administrację Donalda Trumpa – podał Reuters, powołując się na dwie osoby zaznajomione ze sprawą.
Pragnące zachować anonimowość źródła oceniły, że Kijów znajduje się pod większą presją Waszyngtonu niż podczas jakichkolwiek poprzednich rozmów pokojowych, i twierdzą, że Stany Zjednoczone chcą, aby Ukraina podpisała ramy porozumienia do przyszłego czwartku, 27 listopada.
(Amerykanie) chcą zakończyć wojnę i chcą, aby Ukraina zapłaciła cenę za to
— powiedziało jedno ze źródeł.
14:10. Merz, Macron i Starmer uzgodnili, że siły ukraińskie muszą być zdolne do obrony suwerenności kraju
Przywódcy Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii uzgodnili podczas rozmowy telefonicznej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, że siły ukraińskie muszą pozostać zdolne do obrony suwerenności Ukrainy.
Z Zełenskim rozmawiali telefonicznie kanclerz Niemiec Friedrich Merz, prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Cała trójka zapewniła ukraińskiego prezydenta o swoim dalszym i pełnym wsparciu dla Kijowa na drodze do trwałego i sprawiedliwego pokoju.
Jak podkreślił rzecznik niemieckiego rządu, czterej liderzy państw przyjęli z zadowoleniem wysiłki Stanów Zjednoczonych na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie, w tym zaangażowanie na rzecz suwerenności Ukrainy i gotowość do udzielenia temu państwu gwarancji bezpieczeństwa.
13:25. Kreml: nie otrzymaliśmy od USA planu zakończenia wojny na Ukrainie
Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformował, że rosyjskie władze nie otrzymały amerykańskiego 28-punktgowego planu zakończenia wojny na Ukrainie, a Moskwa o szczegółach dowiaduje się z prasy. Podkreślił jednocześnie, że kontakty Rosji z USA są kontynuowane.
Strona rosyjska pozostaje zaangażowana w rozmowy, które rozpoczęły się podczas szczytu w Anchorage (na Alasce). Jesteśmy świadomi możliwych modyfikacji, ale oficjalnie niczego nie otrzymaliśmy. Co więcej, dowiadujemy się o tym z prasy, choć kontakty między naszymi krajami są w toku
— powiedział Pieskow na konferencji prasowej. Zaznaczył jednak, że Moskwa pozostaje otwarta na rozmowy pokojowe.
Są pewne pomysły po stronie amerykańskiej, ale obecnie nie toczą się żadne istotne dyskusje. Szczegółów w tak skomplikowanej sprawie nie zamierzamy jednak ogłaszać przez megafon
— oznajmił.
Zdaniem Pieskowa postępy Rosji na polu walki ograniczają możliwości negocjacyjne prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.
Skuteczne działania rosyjskich sił zbrojnych powinny przekonać Zełenskiego, że lepiej jest negocjować. Lepiej zrobić to teraz, niż później. Jego pole do podejmowania decyzji maleje, bowiem Ukraina traci terytorium
— przekonywał rzecznik Kremla.
12:48. Liczba zabitych w rosyjskim ataku na Tarnopol wzrosła do 31
Liczba zabitych w rosyjskim ataku na Tarnopol na zachodzie Ukrainy z 19 listopada wzrosła do 31; ranne zostały 94 osoby. Trzynaście osób jest wciąż poszukiwanych – poinformowało ukraińskie ministerstwo spraw wewnętrznych.
Ratownicy wydobyli tego dnia z gruzów ciała trzech osób, w tym dwojga dzieci – przekazał resort.
Tym samym liczba zabitych w wyniku rosyjskiego uderzenia rakietowego w nocy 19 listopada wzrosła do 31. 94 osoby ucierpiały. Obecnie za zaginione uważa się 13 osób
— podkreślono w komunikacie.
Do ataku na Tarnopol doszło w środę rano. W tym dniu wojska rosyjskie uderzyły w Ukrainę z zastosowaniem ponad 470 dronów i prawie 50 rakiet. W Tarnopolu trafione zostały dwa bloki mieszkalne, w których wybuchły pożary. Ostrzały były wymierzone również m.in. w obwody lwowski i iwano-frankowski.
12:05. Costa: Unia Europejska nie otrzymała żadnych oficjalnych informacji o planie pokojowym
Unia Europejska nie otrzymała żadnych oficjalnych informacji o planie pokojowym; komentowanie tego w tej chwili nie ma sensu - oznajmił szef Rady Europejskiej Antonio Costa. Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen zapowiedziała rozmowę w tej sprawie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.
Szefowie unijnych instytucji - Costa i von der Leyen - wzięli dziś udział w konferencji prasowej przed szczytem grupy G20 w Johannesburgu w Republice Południowej Afryki.
11:29. Sytuacja na froncie
Łącznie w ciągu ostatnich 24 godzin doszło do 173 starć bojowych na froncie - przekazuje ukraiński Sztab Generalny w porannej informacji operacyjnej.
Nadal najwięcej z nich odnotowano na kierunku pokrowskim, gdzie ukraińscy żołnierze powstrzymali 59 ataków i działań ofensywnych Rosjan.
10:48. Szef MSZ Niemiec o planie pokojowym dla Ukrainy: To propozycja, nic nie jest gotowe
Minister spraw zagranicznych Niemiec Johann Wadephul nie uważa opracowanej przez Biały Dom koncepcji zakończenia rosyjskiej inwazji na Ukrainę za gotowy plan, lecz za wkład w starania, które mają doprowadzić Ukrainę i Rosję do rozmów. O szczegółach Wadephul rozmawiał z przedstawicielem władz USA Steve’em Witkoffem.
Moim zdaniem to nie jest plan
— powiedział Wadephul na antenie stacji ZDF.
Według szefa MSZ Niemiec są to bardziej propozycje, w których może jeszcze dojść do zmian.
Tym samym Wadephul podziela interpretację sekretarza stanu USA Marco Rubio, który mówił, że trwa proces „opracowywania listy potencjalnych pomysłów zakończenia wojny w oparciu o wkład obu stron konfliktu”.
09:30. Plan pokojowy dla Ukrainy zawiera gwarancje zbliżone do tych w NATO
Amerykańskie propozycje pokojowe przewidują udzielenie Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa zbliżonych do tych, jakie obowiązują w NATO - zauważa portal Axios. Projekt gwarancji został przekazany Ukrainie razem z 28-punktowym planem pokojowym - dodał.
Plan pokojowy prezydenta (USA Donalda) Trumpa dla Ukrainy zawiera gwarancje bezpieczeństwa oparte na artykule 5. NATO, które zobowiązywałyby USA i europejskich sojuszników do traktowania (ewentualnego - PAP) ataku na Ukrainę jak ataku na całą wspólnotę transatlantycką
— napisał portal, powołując się na źródła w administracji USA.
Według wstępnych założeń USA miałyby zagwarantować, że w przypadku wystąpienia „znacznego, umyślnego i długotrwałego” ataku Rosji na Ukrainę zostanie on uznany za zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa całej wspólnoty transatlantyckiej. W takim wypadku prezydent USA po konsultacjach z Ukrainą, kierownictwem NATO i partnerami w Europie podejmie działania mające doprowadzić do przywrócenia stanu bezpieczeństwa. Tego typu gwarancje miałyby zostać udzielone na 10 lat z możliwością przedłużenia.
Projekt gwarancji ma być przedyskutowany z krajami europejskimi i może być modyfikowany
— napisał Axios.
Gwarancji dla Ukrainy miałyby udzielić państwa członkowskie NATO, w tym Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Polska i Finlandia.
09:08. Rosyjskie straty bojowe
W ciągu ostatniej doby rosyjska armia straciła na Ukrainie kolejnych 1050 żołnierzy (łącznie 1 163 170 od początku pełnoskalowej wojny).
08:51. Przedstawicielka Ukrainy w ONZ: Kijów nie uzna swoich terytoriów za rosyjskie
Ukraina jest gotowa do rozmów o zakończeniu wojny z Rosją, ale nie uzna okupowanych terytoriów za rosyjskie, nie zgodzi się na ograniczenie swojego prawa do samoobrony i nie przyjmie ograniczeń w wyborze sojuszników – oświadczyła przedstawicielka Ukrainy w ONZ Chrystyna Hajowyszyn.
O ile Ukraina jest gotowa uczestniczyć w znaczących negocjacjach, by zakończyć tę wojnę, nasze czerwone linie są jasne i niezmienne: nigdy nie będzie jakiegokolwiek, formalnego czy innego, uznania tymczasowo okupowanych terytoriów Ukrainy za rosyjskie
— powiedziała dyplomatka na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ w czwartek w Nowym Jorku.
07:19. Pięć osób zginęło w rosyjskim ataku na Zaporoże
Pięć osób zginęło, a osiem zostało rannych w rosyjskim ataku na miasto Zaporoże na południowym wschodzie Ukrainy; kolejne cztery osoby odniosły obrażenia w wyniku uderzenia Rosji na Odessę, na południu kraju – poinformowały władze.
Pięć osób zginęło, osiem zostało rannych: zwiększa się liczba poszkodowanych w wyniku wrogiego ataku na Zaporoże
— napisał na portalach społecznościowych szef władz wojskowych obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow.
Według jego relacji w wyniku ataku, do którego doszło w czwartek późnym wieczorem, uszkodzonych zostało pięć bloków mieszkalnych. Uderzenie zniszczyło też pawilony handlowe, gdzie wybuchły pożary.
07:06. Niemieckie media: plan Trumpa to kapitulacja Ukrainy i nowe Monachium
Plan pokojowy Trumpa jest równoznaczny z kapitulacją Ukrainy i realizacją celów wojennych Putina, a proponowane gwarancje są nic nie warte – pisze niemiecka prasa, porównując plan z Układem z Monachium i Traktatem Wersalskim.
„Frankfurter Allgemeine Zeitung”: to nie jest plan pokojowy, lecz plan kolejnej wojny.
Jeżeli rzeczywiście prawdą jest to, co mówi się o rzekomo wynegocjowanym przez Moskwę i Waszyngton „planie pokojowym” dla Ukrainy, to zasługuje on na umieszczenie go na miejscu honorowym obok Traktatu Wersalskiego – pisze wydawca gazety Berthold Kohler. W Traktacie Wersalskim wyłączną winą za I wojnę światową obarczono Niemcy, zmuszono je do odstąpienia terytoriów i do rozbrojenia, a pewne rodzaje broni zostały całkiem zakazane. „Wszystkiego tego i jeszcze więcej żąda propozycja rosyjsko-amerykańska tyle, że żądania te dotyczą nie agresora, a ofiar napaści
—- podkreślił komentator.
Ukraińcy zostaliby ukarani warunkami, które są dla suwerennego państwa nie do przyjęcia, za to, że Rosja, łamiąc prawo międzynarodowe, napadła na ich kraj, natomiast Moskwa zostałaby nagrodzona zdobyczami terytorialnymi oraz perspektywą podporządkowania sobie pozostałej Ukrainy
— czytamy w „FAZ”.
Zdaniem Kohlera gwarancje Trumpa miałyby tylko wtedy jakąś wartość, gdyby połączone były ze stacjonowaniem amerykańskich żołnierzy w Ukrainie, co Trump jednak, podobnie jak Putin, kategorycznie wyklucza.
Ukraina może żyć w pokoju i wolności tylko wtedy, gdy będzie członkiem NATO, co w przewidywalnej przyszłości się jednak nie wydarzy
— pisze Kohler.
Innym wyjściem jest kontynuowanie pomocy Zachodu, aby Ukraina mogła się bronić na tyle skutecznie, że Putin uzna w końcu, iż nie ma szans na zwycięstwo.
Kto podaje Kremlowi kapitulację Kijowa na srebrnej tacy, ten tworzy warunki do kolejnego ataku - na resztę Ukrainy i być może także inne kraje. Tak jak w Układzie monachijskim (1938)
— czytamy w konkluzji komentarza w „FAZ”.
00:01. Rosja wyprzedaje swoje rezerwy złota, aby finansować wojnę z Ukrainą
Rosja po raz pierwszy rozpoczęła sprzedaż fizycznego złota ze swoich rezerw, aby pokryć rosnące potrzeby budżetu wojennego; potwierdził to rosyjski Bank Centralny - podał portal United24media.
Wcześniej Rosja przeprowadzała transakcje ze złotem, jednak były one w dużej mierze wirtualne i polegały na tym, że kruszec przekazywano z rządu do banku centralnego, ale wciąż fizycznie pozostawał on częścią krajowych rezerw złota, które przekraczają 2,3 tys. ton i zajmują 5. miejsce pod względem wielkości na świecie.
Obecnie złoto z utworzonego w 2008 r. Funduszu Dobrobytu Narodowego (FDN) sprzedawane jest realnie na rynku krajowym, co oznacza, że każda sprzedana sztabka przestaje być pod kontrolą państwa.
