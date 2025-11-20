NA ŻYWO

Trwa 1367. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Piątek, 21 listopada 2025 r.

00:01. Rosja wyprzedaje swoje rezerwy złota, aby finansować wojnę z Ukrainą

Rosja po raz pierwszy rozpoczęła sprzedaż fizycznego złota ze swoich rezerw, aby pokryć rosnące potrzeby budżetu wojennego; potwierdził to rosyjski Bank Centralny - podał portal United24media.

Wcześniej Rosja przeprowadzała transakcje ze złotem, jednak były one w dużej mierze wirtualne i polegały na tym, że kruszec przekazywano z rządu do banku centralnego, ale wciąż fizycznie pozostawał on częścią krajowych rezerw złota, które przekraczają 2,3 tys. ton i zajmują 5. miejsce pod względem wielkości na świecie.

Obecnie złoto z utworzonego w 2008 r. Funduszu Dobrobytu Narodowego (FDN) sprzedawane jest realnie na rynku krajowym, co oznacza, że każda sprzedana sztabka przestaje być pod kontrolą państwa.

