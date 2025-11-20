W obiekcie w Belem w Brazylii, gdzie odbywa się tegoroczna międzynarodowa konferencja klimatyczna COP30, wybuchł pożar; ogłoszono ewakuację - poinformowała agencja AFP, powołując się na funkcjonariuszy ochrony, pracujących przy zabezpieczeniu tego wydarzenia.
Według relacji dziennikarzy AFP, ogniem zajęło się stoisko jednego z państw, biorących udział w COP30, które znajdowało się przy wejściu do obiektu. Rozprzestrzeniający się dym wywołał panikę w budynku.
COP30 to 30. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) – coroczny szczyt klimatyczny, na którym przedstawiciele prawie wszystkich państw świata negocjują wspólne działania na rzecz ograniczenia globalnego ocieplenia i adaptacji do zmian klimatu.
AKTUALIZACJA: Pożar opanowany
Pożar, który wybuchł w obiekcie w Belem w Brazylii, gdzie odbywa się międzynarodowa konferencja klimatyczna COP30, został opanowany - poinformował brazylijski minister turystyki Celso Sabino. Zapewnił, że nikomu nic się nie stało, a organizatorzy forum kontrolują sytuację.
Pożar „jest już opanowany, a strażacy stanu Para są na miejscu” - potwierdził Sabino w rozmowie z brazylijską telewizją.
kk/PAP
