Rosja dopuszcza się terroryzmu sponsorowanego przez państwo - oświadczyła szefowa dyplomacji UE Kaja Kallas w związku z aktami dywersji w Polsce. Możemy zareagować na wiele sposobów, w tym poprzez dodatkowe sankcje i walkę z internetowym rekrutowaniem sabotażystów - dodała.
Dzisiaj poruszyliśmy również kwestię ataków na polską sieć kolejową
— powiedziała Kallas po posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych państw UE w Brukseli.
Hybrydowe działania Rosji w Europie stają się coraz bardziej bezczelne. Rosja dopuszcza się terroryzmu sponsorowanego przez państwo. Możemy zareagować na wiele sposobów, w tym poprzez dodatkowe sankcje i walkę z internetowym rekrutowaniem sabotażystów
— dodała.
Podczas spotkania wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski przekazał informację o aktach dywersji na polskiej kolei.
