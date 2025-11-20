UE odpowie sankcjami na akty dywersji w Polsce? Kallas: Możemy zareagować na wiele sposobów. Rosja jest coraz bezczelniejsza

Rosja dopuszcza się terroryzmu sponsorowanego przez państwo - oświadczyła szefowa dyplomacji UE Kaja Kallas w związku z aktami dywersji w Polsce. Możemy zareagować na wiele sposobów, w tym poprzez dodatkowe sankcje i walkę z internetowym rekrutowaniem sabotażystów - dodała.

Dzisiaj poruszyliśmy również kwestię ataków na polską sieć kolejową

— powiedziała Kallas po posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych państw UE w Brukseli.

Hybrydowe działania Rosji w Europie stają się coraz bardziej bezczelne. Rosja dopuszcza się terroryzmu sponsorowanego przez państwo. Możemy zareagować na wiele sposobów, w tym poprzez dodatkowe sankcje i walkę z internetowym rekrutowaniem sabotażystów

— dodała.

Podczas spotkania wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski przekazał informację o aktach dywersji na polskiej kolei.

