Jewhenij Iwanow, jeden z podejrzanych o dokonanie aktu dywersji na linii kolejowej w Polsce, został w 2024 r. zwerbowany przez rosyjski wywiad wojskowy (GRU) - informuje lwowski portal Zaxid.net.
Według lwowskiego portalu Zaxid.net (czyt. Zachid) Jewhenij Iwanow urodził się w Estonii i jest obywatelem Ukrainy. W ostatnich latach mieszkał jednak w Rosji. Na początku 2024 r. pracownik Głównego Zarządu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Rosji Jurij Sizow miał zwerbować Iwanowa do przeprowadzenia aktu dywersji na terenie ukraińskiego przedsiębiorstwa produkcji dronów.
W maju 2025 r. Iwanow został skazany
Iwanow z kolei zwerbował swojego dawnego znajomego, mieszkającego we Lwowie Jewhena Borysenkę. Mężczyzna pracował w przedsiębiorstwie naukowo-produkcyjnym Atlon Avia, które produkuje bezzałogowe statki powietrzne dla Sił Zbrojnych Ukrainy - powiadomił Zaxid.net.
22 lipca 2024 r. Biuro Prokuratora Generalnego opublikowało na swojej stronie internetowej powiadomienie o zarzutach wobec Iwanowa oraz wezwanie do stawienia się przed sądem. Zaxid.net napisał, że w maju br. Iwanow został zaocznie skazany na 15 lat więzienia.
Według lwowskiego portalu Lviv.media 15 maja br. Sąd Rejonowy we Lwowie skazał także zaocznie funkcjonariusza GRU Jurija Sizowa, który zdalnie zorganizował sabotaż w lwowskim przedsiębiorstwie produkującym drony, na 15 lat pozbawienia wolności oraz konfiskatę majątku. Jak wynika z akt sprawy sądowej, Sizow również zaplanował i kierował przygotowaniami do zamachów terrorystycznych w Kijowie, wymierzonych w centra handlowe i kawiarnie.
W środę polska prokuratura przekazała, że obaj podejrzani o dokonanie aktu dywersji na linii kolejowej, Jewhenij I. i Ołeksandr K., wyjechali na Białoruś tuż po przeprowadzeniu działań dywersyjnych w Polsce.
Na trasie Warszawa-Dorohusk doszło w ostatni weekend do aktów dywersji. W miejscowości Mika (woj. mazowieckie, pow. garwoliński) eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. Dzień później w innym miejscu, niedaleko stacji kolejowej Gołąb (pow. puławski, woj. lubelskie), pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej sieci trakcyjnej.
