Rosyjski oligarcha wyprał miliony euro na Maderze! "Jak dotąd się nie pojawił, ale dotarły tu jego pieniądze"

  • Świat
  • opublikowano:
autor: Fratria
autor: Fratria

Powiązany z Kremlem rosyjski oligarcha Rusłan Rostowcew wyprał miliony euro na portugalskiej Maderze, przekazała lizbońska telewizja SIC na podstawie dziennikarskiego śledztwa.

Działający w ostatnich latach w Rosji i na Ukrainie w branży węglowej, m.in. w Donbasie, oligarcha uchodzi za osobę bliską Kremlowi, który pozwalał mu na przemyt ukraińskiego węgla do różnych państw świata.

SIC ustaliła, że Rostowcew od kilkunastu lat kontroluje spółkę zarejestrowaną w strefie wolnocłowej w Funchal, głównym mieście archipelagu, dzięki której dokonuje wielomilionowych transferów pieniędzy. Siedziba firmy, jak odnotowała, mieści się w skromnym apartamencie.

Zaufani ludzie Rostowcewa

Stacja ustaliła, że spółka „Boslova” z Funchal działa od 2011 roku dzięki dwóm zaufanym ludziom Rostowcewa, biznesmenom z Portugalii, którzy figurują w rejestrach jako jej założyciele. Trzecią osobą reprezentującą firmę Rosjanina jest szwajcarski prawnik.

SIC postrzega Rostowcewa jako osobę bliską Kremlowi przypominając, że rosyjski magnat z branży węglowej w przeszłości pełnił m.in. stanowiska publiczne w rosyjskiej administracji: był m.in. szefem departamentu urbanistyki w moskiewskim ratuszu, a także wiceprzewodniczącym rady miejskiej Soczi.

Na Maderze Rostowcew jak dotąd się nie pojawił, ale dotarły tu jego pieniądze

— twierdzi lizbońska stacja telewizyjna nazywając go - faktycznym właścicielem firmy „Boslova”.

SIC zaznaczyła, że w związku z wykrytą sprawą prania pieniędzy przez Rosjanina w Portugalii należy oczekiwać także reakcji ze strony władz UE.

mly/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych