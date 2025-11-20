Były minister finansów i profesor Harvarda Larry Summers odszedł z zarządu OpenAI - podała firma. Dymisja byłego doradcy prezydentów Clintona i Obamy - to pokłosie ujawnienia jego korespondencji z Jeffreyem Epsteinem m.in. na temat prób uwiedzenia podległej mu studentki. Harvard ogłosił dochodzenie w sprawie.
Larry postanowił zrezygnować z zasiadania w Radzie Dyrektorów OpenAI i szanujemy jego decyzję. Doceniamy jego wkład i perspektywę, jaką wniósł do Rady
— napisała firma w komunikacie.
Summers trafił do zarządu spółki stojącej za ChatemGPT w 2023 w wyniku przetasowań w firmie po nieudanej próbie zwolnienia jej szefa Sama Altmana.
Choć nie podano powodu dymisji, to doszło do niej po tym, gdy za sprawą publikacji dokumentów Jeffreya Epsteina przez Kongres na jaw wyszły e-maile, które Summers wymieniał z miliarderem oskarżonym o wykorzystywanie nieletnich.
Summers, który był ministrem finansów w administracji Billa Clintona i szefem Narodowej Rady Ekonomicznej w Białym Domu Baracka Obamy, rozmawiał z Epsteinem m.in. na temat jego prób uwiedzenia studentki, dla której miał być „mentorem” na Harvardzie. Epstein udzielał mu rad w tej kwestii. Sam Summers powiedział w oświadczeniu, że jest „głęboko zawstydzony swoimi działaniami” i zapowiedział wycofanie się z publicznych wypowiedzi.
Dochodzenie na Harvardzie
Ekonomista, dotąd pozostał na swoim stanowisku profesora na Harvardzie (w przeszłości był rektorem uczelni), lecz uczelnia ogłosiła wszczęcie dochodzenia na temat „informacji dotyczących osób zatrudnionych na Uniwersytecie Harvarda, zawartych w niedawno opublikowanych dokumentach Jeffreya Epsteina, w celu oceny, jakie działania mogą być uzasadnione”.
Wszczęcie federalnego śledztwa w sprawie związków Epsteina z Summersem, Clintonem i innymi osobami z obozu Demokratów nakazał prezydent Donald Trump. Prokurator generalna Pam Bondi ogłosiła, że podejmie takie działania.
