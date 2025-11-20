NBC News: Trump poparł 28-punktowy plan zakończenia wojny na Ukrainie. Ma być dla tego kraju "faktem dokonanym"

  • Świat
  • opublikowano:
autor: PAP/EPA
autor: PAP/EPA

Prezydent USA Donald Trump poparł 28-punktowy plan zakończenia wojny - podaje stacja NBC News, powołując się na wysokie rangą źródło w amerykańskiej administracji. Światowe media informują o dokumencie, który ma być dla Ukrainy „faktem dokonanym”.

Stacja przekazała, że plan był po cichu opracowywany w ostatnich tygodniach przez czołowych przedstawicieli administracji i był on konsultowany z wysłannikiem Władimira Putina Kiriłłem Dmitrijewem i przedstawicielami ukraińskich władz.

W opracowywanie planu byli zaangażowani przedstawiciel Trumpa Steve Witkoff, wiceprezydent J.D. Vance, sekretarz stanu Marco Rubio i zięć prezydenta Jared Kushner - utrzymuje źródło NBC News.

Brak udziału Ukrainy

Natomiast według źródła zbliżonego do ukraińskiego rządu i zdaniem europejskiego urzędnika zaznajomionego z tą sprawą, Ukraina nie brała udziału w opracowywaniu planu. Kijów został poinformowany o konturach projektu, lecz nie powiadomiono go o szczegółach.

Źródło uważa, że moment wysunięcia tej propozycji, który zbiega się ze skandalem korupcyjnym w Ukrainie, nie jest przypadkowy. Ukraińscy urzędnicy uważają, że Kreml może w ten sposób próbować wykorzystać osłabioną pozycję ukraińskiego przywództwa.

Trzech przedstawicieli władz USA powiedziało NBC News, że ramy porozumienia pokojowego muszą być jeszcze zaprezentowane Ukraińcom, a zakończenie prac nad projektem zbiegło się w czasie z wizytą delegacji amerykańskiej w Ukrainie.

Według Axiosa i „Financial Times” plan ten ma zakładać m.in. oddanie Rosji reszty nieokupowanego Donbasu, częściowe rozbrojenie i radykalne zmniejszenie liczebności ukraińskiej armii.

mly/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych