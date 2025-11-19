Trwa 1366. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Czwartek, 20 listopada 2025 r.
12:18. Nocny atak dronowy na Kramatorsk
Jak podaje rada miasta w ataku uszkodzonych zostało pięć budynków mieszkalnych, sklep i budynek niemieszkalny. Do ataku użyto dronów-kamikadze Gerań-2. Nie ma informacji o poszkodowanych.
12:01. Akcja gaśnicza zakończona po dobie
W obwodzie lwowskim zakończono walkę z pożarem, który wybuchł na terenie magazynu po ataku Rosji w nocy z 18 na 19 listopada. Informację o ugaszeniu pożaru podała Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy. W walce z pożarem walczyło 50 strażaków i 14 jednostek sprzętu.
11:18. Rosyjskie straty bojowe
W ciągu ostatniej doby rosyjska armia straciła na Ukrainie kolejnych 890 żołnierzy (łącznie 1 162 120 od początku pełnoskalowej wojny).
10:23. Szef MSZ Francji liczy na przyjęcie 20. pakietu sankcji wobec Rosji przed końcem roku
Szef MSZ Francji Jean-Noel Barrot wyraził nadzieję, że Unia Europejska przyjmie 20. pakiet sankcji wobec Rosji przed końcem roku. Po przybyciu do Brukseli na posiedzenie ministrów wyraził też solidarność z Polską, która padła ofiarą aktu dywersji.
Jak powiedział Barrot, Polska „padła ofiarą bardzo poważnego aktu dywersji, polegającego na podłożeniu ładunków wybuchowych na linii kolejowej, co mogło doprowadzić do ogromnej liczby ofiar”. Jak podkreślił, śledztwo wykaże odpowiedzialność Rosji za ten akt. „Wspieramy Polskę w zapobieganiu i przeciwdziałaniu takim atakom hybrydowym w przyszłości” - dodał.
09:52. Sikorski: Polskie MSZ przekaże 100 mln dolarów na broń dla Ukrainy
Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski powiedział w Brukseli, że jego resort do końca roku przekaże 100 mln dolarów na pomoc wojskową dla Ukrainy i zakup amerykańskiej broni.
Szef MSZ, wicepremier, zapowiedział, że środki pomogą sfinansować zakup amerykańskiej broni dla Ukrainy w ramach programu PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).
Sikorski, który przyleciał do Brukseli wczoraj wieczorem, spotkał się tego dnia na kolacji z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. Dziś wraz z innymi ministrami spraw zagranicznych krajów UE spotka się w Brukseli z szefem ukraińskiej dyplomacji Andrijem Sybihą, by omówić sytuację na froncie na Ukrainie. Tematem rozmów unijnych ministrów będą też ataki hybrydowe Białorusi na państwa UE, m.in. na Litwę. Sikorski zapowiedział też, że przedstawi ministrom szczegóły dotyczące aktów dywersji na polskiej kolei.
09:09. Kallas: Każdy plan zakończenia wojny musi uzyskać poparcie zarówno Ukrainy, jak i Europy
Każdy plan zakończenia wojny w Ukrainie musi uzyskać poparcie zarówno samej Ukrainy, jak i Europy - oświadczyła szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas przed spotkaniem ministrów spraw zagranicznych UE w Brukseli.
08:10. Matka jeńca z pułku Azow: Jeśli strzałki są granatowe, to znaczy, że będzie wymiana jeńców
Wymiany jeńców odbywają się bardzo rzadko i nie są zapowiadane – mówi PAP Tetiana Wyszniak, matka 25-letniego jeńca z pułku Azow. „Tylko na podstawie rosyjskich kanałów w Telegramie można się domyślić, że coś się wydarzy. Gdy publikują niebieski rząd strzałek, to znaczy, że będzie wymiana” – opowiada.
Tetiana Wyszniak już prawie cztery lata czeka na swojego syna Artema, żołnierza pułku (obecnie Korpusu Gwardii Narodowej) Azow. - Codziennie, każdej minuty, mam nadzieję, że pojawi się informacja o wymianie i że on tam będzie – opowiada PAP podczas spotkania w ukraińskiej stolicy.
Raz była świadkiem wymiany, ale nie objęła ona jej syna. - Wtedy zrozumiałam, że nie mogę być przy tym, przy wymianie innych ludzi. Bo oni, tacy chłopcy, biedni, wychudzeni, patrzą tymi wielkimi oczami, szukają swoich bliskich. A ja chowam się, bo płaczę dlatego, że nie ma tam mojego syna – opowiada matka żołnierza.
07:23. Linia frontu w wojnie rosyjsko-ukraińskiej: Najtrudniejsza sytuacja nadal w Pokrowsku
Rosyjska armia nadal dąży do okrążenia sił ukraińskich broniących się w Pokrowsku i Myrnohradzie. Sztab generalny ukraińskiej armii poinformował w środę rano o 50 starciach na tym odcinku frontu.
W Pokrowsku wzrasta liczba starć z wykorzystaniem broni strzeleckiej i rosną straty wroga od bezpośredniego ognia
— poinformowała na portalu Facebook służba prasowa 7 Korpusu szybkiego reagowania ukraińskich wojsk powietrznodesantowych.
Według strony ukraińskiej, od początku listopada w walkach w Pokrowsku zginęło 314 rosyjskich żołnierzy. Skierowanie na ten odcinek pododdziałów wojsk powietrznodesantowych oraz Sił specjalnych operacji, a także Wywiadu wojskowego Ukrainy pozwoliło na ustabilizowanie sytuacji.
Rosjanie mieli pojawić się również na północ od Pokrowska, gdzie udało się przeniknąć grupie kilku żołnierzy, jednak grupa ta miała zostać szybko zlikwidowana. Według kanałów monitorujących sytuację na froncie (m.in. DeepState na portalu Telegram) działania sił rosyjskich na Pokrowsku oraz na południe od miejscowości Rodynskie ograniczyły przestrzeń łączącą siły ukraińskie w Pokrowsku i Myrnohradzie z ich zapleczem do obszaru o szerokości 2,5-3 km. Szlaki logistyczne prowadzące na ten odcinek pozostają pod stałym rosyjskim ostrzałem artylerii i dronów, jednak nadal nie doszło do pełnego okrążenia ukraińskich jednostek. Równolegle, rosyjska armia stara się prowadzić działania w Myrnohradzie, jak na razie bez poważniejszych sukcesów – w ostatnich dniach miało tam dojść do zniszczenia grupy specjalnej rosyjskiego wywiadu wojskowego.
06:55. Media: Powiązany z Kremlem oligarcha wyprał miliony euro na Maderze
Powiązany z Kremlem rosyjski oligarcha Rusłan Rostowcew wyprał miliony euro na portugalskiej Maderze, przekazała lizbońska telewizja SIC na podstawie dziennikarskiego śledztwa.
Działający w ostatnich latach w Rosji i na Ukrainie w branży węglowej, m.in. w Donbasie, oligarcha uchodzi za osobę bliską Kremlowi, który pozwalał mu na przemyt ukraińskiego węgla do różnych państw świata.
SIC ustaliła, że Rostowcew od kilkunastu lat kontroluje spółkę zrejestrowaną w strefie wolnocłowej w Funchal, głównym mieście archipelagu, dzięki której dokonuje wielomilionowych transferów pieniędzy. Siedziba firmy, jak odnotowała, mieści się w skromnym apartamencie.
06:30. NBC: Trump poparł w tym tygodniu plan pokojowy dla Ukrainy
Prezydent USA Donald Trump wcześniej w tym tygodniu poparł 28-punktowy plan zakończenia wojny w Ukrainie - podała stacja NBC News, powołując się na wysokie rangą źródło w amerykańskiej administracji.
Stacja przekazała, że plan był po cichu opracowywany w ostatnich tygodniach przez czołowych przedstawiciel administracji i był on konsultowany z wysłannikiem Władimira Putina Kiriłłem Dmitrijewem i przedstawicielami ukraińskich władz.
W opracowywanie planu byli zaangażowani przedstawiciel Trumpa Steve Witkoff, wiceprezydent J.D. Vance, sekretarz stanu Marco Rubio i zięć prezydenta Jared Kushner - utrzymuje źródło NBC News.
00:01. Szmyhal i Syrski spotkali się z delegacją USA w Kijowie
Minister obrony Ukrainy Denys Szmyhal i naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Ołeksandr Syrski spotkali się w Kijowie z ministrem ds. sił lądowych USA Danielem Driscollem. Szmyhal zaznaczył, że Ukraina gotowa wzmacniać globalną pozycję lidera USA w oparciu o wnioski wyciągnięte z obecnej wojny.
Ukraina jest wdzięczna Stanom Zjednoczonym za zatwierdzenie sprzedaży pakietu wsparcia dla systemu obrony powietrznej PATRIOT o orientacyjnej wartości 105 mln dolarów. To krytycznie potrzebna pomoc, która pozwoli skuteczniej odpierać rosyjskie ataki
— podkreślił Szmyhal.
Minister obrony oświadczył, że Ukraina jest gotowa współpracować z sojusznikami nad wspólnymi rozwiązaniami w zakresie bezpieczeństwa, z rola Stanów Zjednoczonych jest w tej sprawie niezwykle ważna.
Syrski również odbył spotkanie z ministrem ds. sił lądowych USA, podczas którego poinformował amerykańskich partnerów o aktualnej sytuacji na polu walki.
Zwróciłem uwagę na to, że przeciwnik wzmacnia zgrupowanie swoich wojsk, kontynuuje operację ofensywną i zwiększa jej intensywność, przeprowadza ataki rakietowe na dzielnice mieszkalne, co prowadzi do licznych ofiar wśród ludności cywilnej. Omówiliśmy wzmocnienie możliwości Ukrainy w zakresie obrony powietrznej, Deep Strike, systemów bezzałogowych, szkolenia personelu Sił Obronnych Ukrainy itd.
— napisał.
Zauważył, że wzmocnienie ochrony ukraińskiego nieba, zwiększenie liczby dalekosiężnych uderzeń na wojskowe obiekty przeciwnika, utrzymanie i stabilizacja linii frontu powinny podważyć możliwości ofensywne Rosji i ostatecznie zmusić ją do sprawiedliwego pokoju.
Uderzenia w ramach Deep Strike już wykazały skuteczność w zakłócaniu rosyjskiej logistyki i przynoszą pozytywne rezultaty w neutralizacji potencjału militarnego Rosji. Operacje przeciw rafineriom mają z kolei sprowadzić wojnę do niekorzystnych dla Moskwy perspektyw, czyniąc ją nieopłacalną dla wroga
— wyjaśnił.
Kolejny ważny kierunek to nasza współpraca w sferze technologii. Jestem przekonany, że ukraińskie unikalne doświadczenie bojowe oraz szybkie cykle produkcji innowacji będą sprzyjać rozwojowi wzajemnie korzystnej ukraińsko-amerykańskiej współpracy w dziedzinie obronności
— stwierdził Syrski.
Media poinformowały w środę, że USA wynegocjowały z Rosją plan pokojowy, którego akceptację Waszyngton chcą wymusić na Kijowie. Plan ten ma zakładać m.in. oddanie Rosji reszty nieokupowanego Donbasu, częściowe rozbrojenie i radykalne zmniejszenie liczebności ukraińskiej armii, a według Axios także uznanie rosyjskiej aneksji Krymu i Donbasu przez Waszyngton.
red/PAP/Facebook/X
