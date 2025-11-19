Trwa 1366. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Czwartek, 20 listopada 2025 r.
00:01. Szmyhal i Syrski spotkali się z delegacją USA w Kijowie
Minister obrony Ukrainy Denys Szmyhal i naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Ołeksandr Syrski spotkali się w Kijowie z ministrem ds. sił lądowych USA Danielem Driscollem. Szmyhal zaznaczył, że Ukraina gotowa wzmacniać globalną pozycję lidera USA w oparciu o wnioski wyciągnięte z obecnej wojny.
Ukraina jest wdzięczna Stanom Zjednoczonym za zatwierdzenie sprzedaży pakietu wsparcia dla systemu obrony powietrznej PATRIOT o orientacyjnej wartości 105 mln dolarów. To krytycznie potrzebna pomoc, która pozwoli skuteczniej odpierać rosyjskie ataki
— podkreślił Szmyhal.
Minister obrony oświadczył, że Ukraina jest gotowa współpracować z sojusznikami nad wspólnymi rozwiązaniami w zakresie bezpieczeństwa, z rola Stanów Zjednoczonych jest w tej sprawie niezwykle ważna.
Syrski również odbył spotkanie z ministrem ds. sił lądowych USA, podczas którego poinformował amerykańskich partnerów o aktualnej sytuacji na polu walki.
Zwróciłem uwagę na to, że przeciwnik wzmacnia zgrupowanie swoich wojsk, kontynuuje operację ofensywną i zwiększa jej intensywność, przeprowadza ataki rakietowe na dzielnice mieszkalne, co prowadzi do licznych ofiar wśród ludności cywilnej. Omówiliśmy wzmocnienie możliwości Ukrainy w zakresie obrony powietrznej, Deep Strike, systemów bezzałogowych, szkolenia personelu Sił Obronnych Ukrainy itd.
— napisał.
Zauważył, że wzmocnienie ochrony ukraińskiego nieba, zwiększenie liczby dalekosiężnych uderzeń na wojskowe obiekty przeciwnika, utrzymanie i stabilizacja linii frontu powinny podważyć możliwości ofensywne Rosji i ostatecznie zmusić ją do sprawiedliwego pokoju.
Uderzenia w ramach Deep Strike już wykazały skuteczność w zakłócaniu rosyjskiej logistyki i przynoszą pozytywne rezultaty w neutralizacji potencjału militarnego Rosji. Operacje przeciw rafineriom mają z kolei sprowadzić wojnę do niekorzystnych dla Moskwy perspektyw, czyniąc ją nieopłacalną dla wroga
— wyjaśnił.
Kolejny ważny kierunek to nasza współpraca w sferze technologii. Jestem przekonany, że ukraińskie unikalne doświadczenie bojowe oraz szybkie cykle produkcji innowacji będą sprzyjać rozwojowi wzajemnie korzystnej ukraińsko-amerykańskiej współpracy w dziedzinie obronności
— stwierdził Syrski.
Media poinformowały w środę, że USA wynegocjowały z Rosją plan pokojowy, którego akceptację Waszyngton chcą wymusić na Kijowie. Plan ten ma zakładać m.in. oddanie Rosji reszty nieokupowanego Donbasu, częściowe rozbrojenie i radykalne zmniejszenie liczebności ukraińskiej armii, a według Axios także uznanie rosyjskiej aneksji Krymu i Donbasu przez Waszyngton.
