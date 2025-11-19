Prezydent USA Donald Trump powiedział, że jest zawiedziony rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem i jego postawą w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie, mimo doniesień o porozumieniu z Rosją. O tym, że Amerykanie i Rosjanie mieli uzgodnić plan pokojowy, piszą kolejne media. „Financial Times” poinformował, że amerykańscy i rosyjscy urzędnicy opracowali nowy plan zakończenia wojny, który zakłada przyznanie Moskwie części wschodniej Ukrainy, nad którą obecnie nie ma kontroli, w zamian za amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy i Europy. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekazał dziennikarzom, że „nie ma żadnych nowych informacji do przekazania”.
„Jestem teraz trochę rozczarowany”
Trump mówił o swoim rozczarowaniu Putinem występując na Amerykańsko-Saudyjskim Forum Inwestycyjnym w Kennedy Center w Waszyngtonie.
Rozstrzygnąłem osiem wojen. Została mi jeszcze jedna. Wiecie, jaka? Myślałem, że ta będzie łatwa, bo mam dobre relacje z prezydentem Putinem, ale jestem teraz trochę rozczarowany prezydentem Putinem, a on o tym wie
— powiedział Trump. Wspominał później, że Putin gratulował mu rozwiązania konfliktu między Azerbejdżanem i Armenią, który - według Trumpa - Rosja starała się zakończyć przez wiele lat.
Powiedziałem: nie martw się o to. Po prostu pozwól mi zakończyć twoją cholerną wojnę, okej? Nie musisz mi pomagać, nie potrzebuje żadnej pomocy. Potrzebuje pomocy z twoją wojną - i to się stanie
— dodał.
Media o nowym planie pokojowym
Trump już wielokrotnie wcześniej mówił o swoim rozczarowaniu postawą Putina. Jego środowe słowa padły jednak na tle doniesień m.in. Axios i „Financial Times” o wynegocjowanym z Rosją planie pokojowym, którego akceptacje USA chcą wymusić na Ukrainie. Plan ten ma zakładać m.in. oddanie Rosji reszty nieokupowanego Donbasu, częściowe rozbrojenie i radykalne zmniejszenie liczebności ukraińskiej armii, a według Axios także uznanie rosyjskiej aneksji Krymu i Donbasu przez Waszyngton.
Podczas wystąpienia Trump sugerował, że zamiast wojny w Ukrainie, następnym konfliktem, który zamierza rozwiązać będzie wojna domowa w Sudanie.
Zakończyłem osiem wojen i powiem wam, Jego Wysokość chciałby, żebym zrobił coś bardzo ważnego, związanego z Sudanem. Nie było to w moich planach. Myślałem, że to po prostu szaleństwo i coś, co wymknęło się spod kontroli
— powiedział Trump, zwracając się do saudyjskiego księcia i następcy trony Mohammeda bin Salmana.
Ale widzę, jak ważne to jest dla ciebie i dla wielu twoich przyjaciół, pokój w Sudanie, więc zaczniemy działać w Sudanie
— dodał.
Co znajduje się w planie pokojowym?
Według źródeł brytyjskiej gazety „Financial Times”, Rosja i USA wezwały prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do przyjęcia planu.
Dwie osoby bliskie sprawie poinformowały, że 28-punktowe porozumienie zostało przekazane Kijowowi w tym tygodniu przez specjalnego wysłannika prezydenta USA Donalda Trumpa - Steve’a Witkoffa. Polityk spotkał się w Miami z sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, byłym ministrem obrony Rustemem Umierowem.
Według osób mających bezpośrednią wiedzę o dokumencie, plan wymaga od Ukrainy oddania części wschodniego Donbasu, w tym terenów znajdujących się obecnie pod kontrolą Kijowa, oraz zmniejszenia liczebności sił zbrojnych o połowę
— pisze „FT”.
Portal Axios, który podał tę informację jako pierwszy, doprecyzował, że Ukraina obecnie kontroluje ok. 12 proc. terytorium Donbasu. Plan zakłada, że region ten po wycofaniu się wojsk ukraińskich znajdowałby się pod kontrolą Rosji, ale byłby uważany za strefę zdemilitaryzowaną, gdzie nie mogłyby stacjonować rosyjskie wojska.
Axios ustalił też, że w obwodzie chersońskim i zaporoskim, obecne linie frontu zostałyby w większości zamrożone, a Rosja zwróciłaby część okupowanego terenu po negocjacjach.
„FT” zwrócił uwagę, że „w dokumencie wezwano Ukrainę do ograniczenia kluczowych zasobów uzbrojenia, uwzględniono także wycofanie amerykańskiej pomocy wojskowej, co ma duże znaczenie dla obronności kraju”.
Plan zakłada także, uznanie języka rosyjskiego za oficjalny język państwowy w Ukrainie i nadanie oficjalnego statusu lokalnemu odłamowi Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej.
Jedno ze źródeł, które zapoznało się z treścią dokumentu, stwierdził, że jest on „mocno sprzyjający Rosji”, inna osoba nazwała go „bardzo wygodnym dla Putina”.
Urzędnicy w Kijowie, którzy zostali poinformowani o planie, stwierdzili, że jest on ściśle zgodny z maksymalistycznymi żądaniami Kremla i że bez wprowadzenia znaczących zmian jest on nie do przyjęcia dla Ukrainy
— czytamy w dzienniku.
Dwa źródła cytowane przez portal ujawniły, że wysiłki amerykańskich urzędników w negocjacjach są wspierane przez Turcję i Katar.
Teraz będziemy czekać. Piłka jest po stronie Zełenskiego
— skomentował sytuację jeden z amerykańskich urzędników, cytowany przez Axios. W jego opinii prezydent Ukrainy może przyjechać do Waszyngtonu, aby omówić nowy plan USA.
Kreml milczy
Kontynuujemy nasze kontakty z USA, ale nie ma żadnych nowych informacji do przekazania - oznajmił dziennikarzom w środę wieczorem rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.
Pieskow zaznaczył, że nie ma żadnych nowych informacji do przekazania od spotkania przywódcy Rosji Władimira Putina z prezydentem USA Donaldem Trumpem, do którego doszło 15 sierpnia tego roku w Anchorage na Alasce. Dodał także, że nie podjęto prac w celu zorganizowania kolejnego spotkania przywódców USA i Rosji.
Londyn wspiera Waszyngton
Rzecznik brytyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych oświadczył w środę, że Wielka Brytania podziela cel prezydenta USA Donalda Trumpa, jakim jest zakończenie wojny w Ukrainie – podał Reuters. Stwierdzenia to padło tuż po doniesieniu na temat nowego planu pokojowego opracowanego przez USA.
Agencja poinformowała, że Waszyngton naciska na Kijów, aby zaakceptował jego plan pokojowy, który zakłada oddanie części wschodniej Ukrainy Rosji, a także zmniejszenie liczebności sił zbrojnych.
Rosja mogłaby to zrobić (zakończyć wojnę - PAP) już jutro, wycofując swoje wojska i kończąc nielegalną inwazję
— powiedział rzecznik brytyjskiego resortu dyplomacji. Dodał, że Londyn „podziela pragnienie prezydenta Trumpa, aby położyć kres tej barbarzyńskiej wojnie”.
Jak podała stacja Sky News, „Rosja z kolei oświadczyła, że jest otwarta na rozmowy na temat Ukrainy, zaznaczając, że w razie potrzeby może zorganizować rozmowę telefoniczną między Trumpem a Władimirem Putinem”.
