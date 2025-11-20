„Weto polskiego prezydenta w sprawie powstania Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry pokrzyżowało plany ekologom i samorządowcom także po niemieckiej stronie rzeki” - pisze niemiecki DW. Cytuje niezadowolonych niemieckich samorządowców i zastanawia się, w jaki sposób obejść weto polskiego prezydenta. DW podkreśla, że regionalne niemieckie władze są w stałym kontakcie z ekologami z Polski. „Pierwotnie, w 1990 roku, koncepcja utworzenia parku narodowego w obrębie Dolnej Odry była polsko-niemieckim projektem” - stwierdza Dirk Treichel, dyrektor Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry po niemieckiej stronie.
Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę ws. utworzenia Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. Przed podpisaniem weta pan prezydent spotkał się ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Z minister klimatu i środowiska Pauliną Hennig-Kloską rozmawiał na ten temat ponad dwie godziny. Bez wątpienia utworzenie tego parku zablokowałoby żeglugę na rzece, której obszar jest już chroniony w ramach Parku Krajobrazowego i programu Natura 2000. Weto nie spodobało się bardzo Niemcom, którzy po swojej stronie mają już Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Burmistrz miasta Gartz an der Oder Luca Piwodda jest niezadowolony z decyzji prezydenta Nawrockiego.
Wielka szkoda
— skomentował Piwodda w rozmowie z DW.
Od miesięcy Gartz uczestniczy w pracach polsko-niemieckiej grupy robocznej rozwijającej transgraniczną turystykę. Miasteczko zainwestowało już w marinę, nad brzegiem rzeki działa kawiarnia, wkrótce powstanie też restauracja. Po polskiej stronie zaś samorządy chcą rozbudować sieć ścieżek rowerowych i turystycznych szlaków
— czytamy na stronach DW.
CZYTAJ TAKŻE: „Rozpoczęła się fala dezinformacji w sprawie Parku Doliny Dolnej Odry”. Ważna analiza Pawła Szefernakera po wecie prezydenta
Chcieli wybudować kładkę nad Odrą
Władze miasta Gartz zamierzały wybudować nad Odrą kładkę pieszo-rowerową, która połączyłaby terytorium Niemiec z Polską. W tym celu chciano wykorzystać filary mostu wysadzonego w 1945 r. przez wycofujące się wojska Wehrmachtu.
Budowa kładki ma sens tylko wtedy, gdy po polskiej stronie powstanie park narodowy. Na razie musimy plany odłożyć na półkę
— powiedział Piwodda.
CZYTAJ TAKŻE: Szefernaker ujawnia: „Prezydent Nawrocki poświęcił ponad dwie godziny na rozmowę z panią minister Hennig-Kloską”
Niemcy są w kontakcie z ekologami z Polski - obejść weto
Jak pisze DW, wyjątkowo rozczarowany decyzją prezydenta Nawrockiego jest Dirk Treichel, dyrektor Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry po niemieckiej stronie. Przyznaje, że pozostając w stałym kontakcie z polskimi ekologami.
Jesteśmy bardzo rozczarowani. Cieszyłbym się niezmiernie, gdyby park narodowy po polskiej stronie powstał – tak jak planowano – 11 listopada. Już pierwotnie, w 1990 roku, koncepcja utworzenia parku narodowego w obrębie Dolnej Odry była polsko-niemieckim projektem.** Planowano wtedy utworzyć jeden, transgraniczny park po obu stronach rzeki, z polsko-niemiecką administracją. Nawet, jeżeli z czasem okazało się, że nie można tego z powodów prawnych w taki sposób zrealizować, to utworzenie teraz po polskiej stronie parku narodowego byłoby ogromnym postępem. Byłby to dla nas w jubileuszowym roku 30-lecia istnienia naszego parku, największy prezent
— stwierdza Treichel i zastanawia się, czy możliwe jest obejście weta polskiego prezydenta. Wskazuje, że trzeba podjąć wspólne z polskim rządem starania w Federacji Europarc – Federacji Europejskich Parków Przyrody i Parków Narodowych – o nadanie tytułu „parku transgranicznego”.
Starania o to już zaplanowaliśmy
— wyjaśnia Treichel i dodaje, że wspólnie z polskimi partnerami otrzymano już pozwolenie na realizację projektu „Odra plus” i środki z Interregu.
Wkrótce w siedzibie niemieckiego parku narodowego pracę rozpoczną dwie osoby, których zadaniem będzie m.in. przygotowanie procedury do uzyskania statusu „parku transgranicznego”
— czytamy w artykule DW. Minister Henning-Kloska już zapowiedziała, że weto prezydenta nie zatrzyma jej dalszych działań. Jej plan B przewiduje utworzenia przez Szczecin i Kołbaskowo na Międzyodrzu obszaru chronionego, który zostanie włączony do Wolińskiego Parku Narodowego.
