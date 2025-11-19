„Grupa zbrojnych zaatakowała kościół w mieście Eruku w środkowej Nigerii, zabijając dwie osoby oraz uprowadzając pastora i kilku wiernych” - poinformowała agencja Reutera, powołując się na rzecznika lokalnej policji.
Nigeria zmaga się z islamistyczną rebelią na północnym wschodzie kraju, a także porwaniami i zabójstwami dokonywanymi przez uzbrojone gangi, głównie na północnym zachodzie, oraz śmiertelnymi starciami między muzułmańskimi pasterzami a chrześcijańskimi rolnikami w centralnej części kraju.
„Kraj szczególnego zagrożenia”
Władze twierdzą, że uznanie przez Stany Zjednoczone ich państwa za „kraj szczególnego zagrożenia” stanowi błędną interpretację złożonych problemów bezpieczeństwa oraz nie uwzględnia starań podejmowanych przez Nigerię w celu ochrony wolności religijnej dla wyznawców wszystkich religii.
Na początku listopada prezydent USA Donald Trump polecił Pentagonowi przygotowanie się do ewentualnej szybkiej akcji militarnej w Nigerii, jeśli rząd tego najludniejszego kraju Afryki „będzie nadal pozwalał na zabijanie chrześcijan” i nie powstrzyma ataków dokonywanych przez „islamistycznych terrorystów”. Nigerię nazwał „krajem zhańbionym”.
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/746124-atak-na-kosciol-w-nigerii-dwie-osoby-nie-zyja
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.