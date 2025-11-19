Rzeczniczka rządu Francji Maud Bregeon poinformowała, że umowa o wolnym handlu między Unią Europejską i blokiem Mercosur w obecnym kształcie jest dla Paryża nie do zaakceptowania. Komentując zgodę na mechanizmy zabezpieczające, powiedziała, że są one postępem, ale potrzebna jest dalsza praca.
Bregeon skomentowała w ten sposób zaakceptowanie prośby Francji dotyczącej wzmocnienia mechanizmów, które miałyby chronić pewne szczególne produkty rolne; chodziłoby też o możliwość interwencji w przypadku destabilizacji rynku.
Jest to postęp, ale Francja chce upewnić się, że ten mechanizm będzie można łatwo aktywować. Dlatego potrzebna jest dalsza praca
— powiedziała Bregeon.
Wspomniała także o działaniach symetrycznych, które miałyby zapewnić, że pestycydy zakazane w Unii Europejskiej będą też zakazane w produktach pochodzących z krajów bloku Mercosur.
Spełnienie norm europejskich
Władze francuskie domagają się ponadto skuteczniejszych kontroli, aby zapewnić, że produkty z importu spełniają normy europejskie.
Bregeon powiedziała, że dopiero na podstawie wyników uzyskanych w tych trzech niepokojących Paryż sprawach Francja zajmie ostateczne stanowisko na temat umowy.
Agencja AFP oceniła, że Francja wydaje się zdawać sobie sprawę z tego, że będzie miała trudności ze zbudowaniem wystarczająco dużej koalicji, by sprzeciwić się porozumieniu z Mercosur, jako że Włochy raczej tę poprą umowę.
W międzyczasie Paryż intensyfikuje dialog z Brukselą w celu osiągnięcia pewnych ustępstw
— podkreśliła AFP.
Polska też przeciwko Mercosur
Źrodło w parlamencie powiedziało agencji, że głosowanie w Parlamencie Europejskim nad porozumieniem nie będzie łatwe i że przeciwni umowie będą europosłowie z Francji i większość eurodeputowanych z Polski. Źródło to oszacowało liczbę potencjalnych głosów przeciwko umowie na 300, wobec 720 miejsc w PE.
Około 145 europosłów z tzw. nieformalnej grupy PE ds. Mercosuru złożyło wniosek do władz PE o wydanie przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) opinii w sprawie zgodności umowy UE-Mercosur z traktatami unijnymi. Wniosek powinien zostać poddany pod głosowanie podczas sesji plenarnej, która odbędzie się w dniach 24-27 listopada.
Komisja Europejska przyjęła na początku września umowę handlową z państwami Mercosuru (Argentyną, Brazylią, Paragwajem, Boliwią, Urugwajem). W odpowiedzi na obawy sektora rolnego KE zapowiedziała hamulec bezpieczeństwa w przypadku nadwyżki produktów oraz możliwość rekompensat. Umowa budzi jednak cały czas kontrowersje w unijnych stolicach.
CZYTAJ WIĘCEJ:
— TYLKO U NAS. Grzegorz Puda: Mercosur doprowadzi do politycznego zamordowania polskiego rolnictwa. Mocno się temu sprzeciwiamy
— TSUE przyjrzy się umowie z Mercosurem. Jest wniosek. „Pozwoli to negocjować zapisy dotyczące sytuacji pojedynczego kraju”
— Dopiero teraz? Krajewski: Chcemy, by TSUE zajął się skargą ws. Mercosur i rozpatrzył, czy PE powinien mieć większy wpływ na przyszłe umowy
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/746114-powstanie-koalicja-blokujaca-mercosur-francja-jest-za
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.