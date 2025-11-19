„Wielka Brytania nie ma planu, który pozwoliłby obronić ją oraz tereny zamorskie przed atakiem militarnym, a także nie wypełnia swoich zobowiązań w ramach NATO – wynika z opublikowanego raportu brytyjskich parlamentarzystów z komisji obrony” - podała stacja BBC.
Politycy przyznali, że Wielka Brytania „jest jeszcze bardzo daleko” od miejsca, w którym musi się znaleźć, aby była w stanie bronić siebie i swoich sojuszników. Ich zdaniem jest to o tyle istotne, że zagrożenia dla bezpieczeństwa Europy są obecnie „poważne”.
Brutalna inwazja Putina na Ukrainę, nieustanne kampanie dezinformacyjne i wielokrotne naruszanie europejskiej przestrzeni powietrznej oznaczają, że nie możemy sobie pozwolić na chowanie głowy w piasek
— oświadczył przewodniczący komisji obrony Tanmanjeet Singh Dhesi.
Zobowiązania w ramach NATO
W dokumencie napisano, że Zjednoczone Królestwo nie wypełnia zobowiązań w ramach NATO i „jest dalekie od pełnienia roli lidera, do czego pretenduje”. Oceniono, że państwo może nie wywiązać się ze swoich zobowiązań wynikających z art. 3 NATO, który obliguje do „utrzymywania i rozwijania indywidualnej i zbiorowej zdolności do odparcia zbrojnego ataku”.
Wielka Brytania „nie ma praktycznie niczego” w zakresie zintegrowanej obrony powietrznej i przeciwrakietowej
— czytamy w raporcie.
Jego autorzy zwrócili uwagę, że wtargnięcia dronów w przestrzeń powietrzną Europy, jakie miały miejsce w ostatnich miesiącach, zagrażają zarówno ludności cywilnej, jak i obiektom wojskowym.
Zależność od Stanów Zjednoczonych
Według ustaleń komisji Wielka Brytania i jej europejscy sojusznicy z NATO są nadal zbyt zależni od USA w tak kluczowych obszarach jak „informacje wywiadowcze, satelity, transport wojsk i tankowanie w powietrzu”.
Jak zauważyła BBC, krytyczne opinie parlamentarzystów zostały opublikowane w tym samym czasie, kiedy ministerstwo obrony wskazało potencjalne lokalizacje dla sześciu nowych fabryk produkujących amunicję, co wpisuje się w nową strategię obronną.
Stacja zapowiedziała, że w dziś brytyjski minister obrony John Healey ogłosi plan wznowienia produkcji m.in. materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, które obecnie są importowane.
Brytyjski rząd ogłosił w tym roku, że wydatki państwa na obronność wzrosną do 3 proc. PKB najpóźniej do 2034 r.
tt/PAP
