Polska zamknęła konsulat w Gdańsku, ale według słów szefa MSZ Radosława Sikorskiego, nie planuje zerwania stosunków w z Rosją. ma to być reakcja na ataki dywersyjne. „Stosunki z Polską uległy całkowitemu pogorszeniu” - skomentował sytuację rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.
W miniony weekend przeprowadzono dwa ataki dywersyjne na polskiej kolei. Wysadzono tory kolejowe na trasie Warszawa-Dorohusk oraz uszkodzono na długim odcinku trakcję elektryczną. Pierwszy miał miejsce w powiecie garwolińskim, a drugi niedaleko stacji kolejowej Gołąb na Lubelszczyźnie (pow. puławski). Wysadzenie torów klejowych mogło doprowadzić do katastrofy kolejowej i śmierci wielu pasażerów. Polskie służby nie wiedziały o planowanej dywersji, a sprawcy ataku zdążyli już uciec na Białoruś.
Podjąłem decyzję o wycofaniu zgody na funkcjonowanie ostatniego rosyjskiego konsulatu, w Gdańsku. W ciągu następnych godzin zostanie to zakomunikowane to stronie rosyjskiej oficjalną notą
— przekazał szef MSZ Radosław Sikorski. W odpowiedzi Kreml zagrał starą melodię i oskarżył polskie władze o rusofobie.
Tutaj można tylko wyrazić ubolewanie. To nie ma nic wspólnego ze zdrowym rozsądkiem
— oświadczył rzecznik Kremla.
Kto mówi o zerwaniu stosunków?
Według wstępnych ustaleń eksplozje na kolei wywołali Ukraińcy, którzy działali na zlecenie rosyjskich służb. Nieoficjalnie wiadomo, że mieli się posługiwać kartami SIM zakupionymi u polskiego operatora sieci. Udając zdziwienie z powodu zamknięcia konsulatu w Gdańsku Kreml mówi o zerwaniu stosunków dyplomatycznych.
Jest to prawdopodobnie przejaw tej degradacji, dążenia polskich władz do zerwania wszelkich możliwości nawiązania stosunków konsularnych lub dyplomatycznych
— oświadczył rzecznik Kremla. Wczoraj Dmitrij Pieskow stwierdził, że „w Polsce wszyscy próbują wyprzedzić europejską lokomotywę, i oczywiście kwitnie tam rusofobia”.
Zredukowanie liczby pracowników polskiego personelu dyplomatycznego i konsularnego w Rosji
Rosyjski resort spraw zagranicznych zapowiedział zredukowanie liczby pracowników polskiego personelu dyplomatycznego i konsularnego w Rosji w związku z decyzją władz Polski o zamknięciu rosyjskiego konsulatu w Gdańsku.
Rosja w odpowiedzi na zamknięcie konsulatu w Gdańsku ograniczy liczbę pracowników służb dyplomatycznych i konsularnych Polski w Rosji
– zapowiedziała rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa, cytowana przez agencję Reutera.
