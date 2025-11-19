Administracja Trumpa prowadzi tajne rozmowy z Rosją? Ma chodzić o opracowanie planu zakończenia wojny na Ukrainie

  • Świat
  • opublikowano:
autor: PAP/EPA
autor: PAP/EPA

Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa prowadzi tajne rozmowy z Rosją w sprawie opracowania planu zakończenia wojny na Ukrainie; przygotowano już w tej sprawie projekt dokumentu, w którym znalazło się 28 punktów – poinformował amerykański portal Axios.

Negocjacje amerykańsko-rosyjskie i 28-punktowy plan mają być efektem m.in. skutecznych działań dyplomacji USA w sprawie zakończenia wojny w Strefie Gazy. Anonimowy rosyjski urzędnik, na którego powołał się Axios, ocenił te inicjatywę pozytywnie. Nie ma, jak dotąd, informacji o tym, jaki jest stosunek Ukrainy i krajów europejskich do tej koncepcji.

Co znajdzie się w planie?

Plan ma obejmować cztery główne zagadnienia: pokój na Ukrainie, gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa, bezpieczeństwo w Europie i przyszłe relacje USA z Rosją i Ukrainą. Nie wiadomo, w jaki sposób miałyby być rozwiązane sporne kwestie terytorialne, dotyczące wschodu i południa Ukrainy.

Kwestia zakończenia wojny z Rosją będzie jednym z tematów, które mają zostać omówione podczas planowanej na środę wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Turcji. Według zapowiedzi, powinno tam dojść do spotkania ukraińskiego przywódcy ze specjalnym wysłannikiem prezydenta USA, Steve’m Witkoffem.

Agencja Reutera przekazała też - za portalem Politico - doniesienia o wizycie dwóch wysokich rangą urzędników Pentagonu w Kijowie. Przedstawiciele USA mają się tam spotkać z władzami Ukrainy, a także m.in. dowódcami ukraińskiej armii i parlamentarzystami.

mly/PAP

