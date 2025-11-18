Trwa 1365. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Środa, 19 listopada 2025 r.
13:16. Sztab ds. jeńców: Rosja zaangażowała w wojnę ponad 18 tys. cudzoziemców
Rosja zaangażowała w wojnę przeciwko Ukrainie ponad 18 tysięcy cudzoziemców, znanych z imion i nazwisk – oświadczył sekretarz Sztabu Koordynacyjnego ds. traktowania jeńców wojennych, generał brygady Dmytro Usow.
Ukraina zna z imienia i nazwiska ponad 18 tysięcy cudzoziemców ze 128 państw i terytoriów nieuznawanych, którzy walczyli lub nadal walczą w składzie sił zbrojnych Rosji. Co najmniej 3388 z nich zginęło. Ukraina trzyma w niewoli obywateli 37 państw, którzy walczyli po stronie okupantów
— powiedział Usow na zorganizowanej w Kijowie konferencji Crimea Global.
Według generała, który cytowany jest w środę w serwisach społecznościowych Sztabu Koordynacyjnego, od 2023 roku Rosja stworzyła rozbudowaną sieć werbowników na całym świecie, próbując w ten sposób zrekompensować znaczne straty własnej armii.
12:54. Nagranie z ataku na Tarnopol
12:21. Ukraińska policja: 16 osób zabitych i 64 rannych w wyniku rosyjskiego ataku na Tarnopol
„W wyniku ataku rosyjskich rakiet i dronów na miasto Tarnopol w zachodniej Ukrainie zabitych zostało 16 osób, a 64 doznało obrażeń; wśród poszkodowanych jest 14 dzieci” – powiadomiła ukraińska policja. Wcześniej tego dnia informowano o co najmniej 10 ofiarach śmiertelnych.
Do zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę doszło w godzinach porannych. Wojska okupacyjne skierowały drony uderzeniowe i rakiety balistyczne głównie w zachodnią część kraju. W Tarnopolu trafione zostały dwa bloki mieszkalne, w których wybuchły pożary.
Do godz. 12 (godz. 11 w Polsce) wiadomo o 16 zabitych i 64 osobach rannych. Wśród nich jest 14 dzieci
— ogłosiła policja.
11:05. Dziennikarka: w Tarnopolu trwa akcja ratunkowa, nad miastem unoszą się słupy dymu
W Tarnopolu na zachodzie Ukrainy trwa akcja ratunkowa po porannym zmasowanym rosyjskim ataku rakietowo-dronowym, w którym zginęło co najmniej 10 osób. Nad miastem unoszą się słupy dymu, czuć smród spalenizny – powiedziała PAP Maria Paczkowska z lokalnego portalu Fainemisto.tv.
Cały czas trwa akcja ratunkowa, są zabici i ranni. Dokładna liczba wciąż jest ustalana, bo nadal trwa gaszenie pożarów i usuwanie gruzów
– przekazała Paczkowska w rozmowie telefonicznej w środę przed południem czasu lokalnego.
Uderzenia odnotowano w kilku lokalizacjach. Wybuchły pożary, zniszczonych zostało kilka budynków mieszkalnych, w tym ośmiopiętrowy blok. Na zdjęciach z Tarnopola widać, że całkowicie zrujnowana została jego górna część.
10:01. Rosyjski dron naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii, poderwano myśliwce
Rumuńskie i niemieckie samoloty myśliwskie zostały poderwane do akcji w związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej Rumunii przez rosyjski bezzałogowiec, który uczestniczył w nocy z wtorku na środę w zmasowanym ataku na Ukrainę.
Do naruszenia doszło w pobliżu granicy rumuńsko-ukraińskiej, niedaleko portu w Izmaile, położonego w niewielkiej odległości od wybrzeża Morza Czarnego - poinformowały rano rumuńskie media. Bezzałogowiec miał następnie ponownie wlecieć w przestrzeń Ukrainy, potem Mołdawii, a w późniejszych godzinach znów przekroczyć granicę z Rumunią na północ od miasta Gałacz.
07:56. Lotniska Rzeszów i Lublin ponownie otwarte
Ponownie zostały otwarte lotniska w Lublinie i Rzeszowie po czasowym zamknięciu spowodowanym koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego - poinformowała w środę Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Dodano, że działania lotnictwa wojskowego zakończono.
07:50. Axios: USA i Rosja prowadzą tajne rozmowy ws. zakończenia wojny na Ukrainie
Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa prowadzi tajne rozmowy z Rosją w sprawie opracowania planu zakończenia wojny na Ukrainie; przygotowano już w tej sprawie projekt dokumentu, w którym znalazło się 28 punktów – poinformował w środę amerykański portal Axios.
Negocjacje amerykańsko-rosyjskie i 28-punktowy plan mają być efektem m.in. skutecznych działań dyplomacji USA w sprawie zakończenia wojny w Strefie Gazy. Anonimowy rosyjski urzędnik, na którego powołał się Axios, ocenił te inicjatywę pozytywnie. Nie ma, jak dotąd, informacji o tym, jaki jest stosunek Ukrainy i krajów europejskich do tej koncepcji.
07:49. Zmasowany rosyjski atak na zachód kraju; w Tarnopolu rakieta zniszczyła blok mieszkalny
Rosja przeprowadziła w środę rano zmasowany atak rakietowy na zachodnią Ukrainę, uderzając głównie w obiekty infrastruktury energetycznej. Pod ostrzałem znalazły się m.in. Lwów i Tarnopol, gdzie pocisk uszkodził blok mieszkalny – przekazały regionalne władze i obecne na miejscu media.
Mer Tarnopola Serhij Nadał poinformował, że jego miasto zostało zaatakowane z użyciem rakiet i dronów.
Zabójcy uderzyli w nasze miasto rakietami i Shahedami. Uszkodzono budynki i domy mieszkalne. Są poszkodowani
— napisał na Facebooku.
W obwodzie lwowskim w wyniku ataku uszkodzony został m.in. obiekt energetyczny – przekazał szef władz obwodowych Maksym Kozycki.
Według wstępnych danych nie ma ofiar ani rannych
— powiadomił.
Lokalne portale doniosły o wybuchach w miastach Iwano-Frankiwsk i Chmielnicki. Według portali społecznościowych atakowana była m.in. elektrociepłownia w miasteczku Bursztyn w obwodzie iwano-frankiwskim.
Ministerstwo energetyki w Kijowie podało, że w związku z atakami na obiekty energetyczne w wielu obwodach ukraińskich wprowadzono grafiki odłączeń dostaw prądu. Resort zapewnił, że trwają działania na rzecz ustabilizowania systemu.
07:10. Dwóch wysokich rangą urzędników Pentagonu z wizytą w Kijowie
Dwóch wysokich rangą urzędników Pentagonu przybyło do Kijowa na spotkanie z władzami Ukrainy, a także m.in. dowódcami ukraińskiej armii i parlamentarzystami - poinformowała w środę agencja Reutera, powołując się na doniesienia portalu Politico.
Zadaniem sekretarza ds. armii Dana Driscolla i szefa sztabu, generała Randy’ego George’a, jest doprowadzenie do wznowienia negocjacji pokojowych między Ukrainą i Rosją - przekazał portal.
Po spotkaniach w Kijowie Driscoll ma rozmawiać również z rosyjskimi urzędnikami - dodała agencja, powołując się na informacje uzyskane przez dziennik „Wall Street Journal”.
Wcześniej, we wtorek, Reuters informował, że specjalny wysłannik USA ds. misji pokojowych Steve Witkoff odwiedzi w środę Stambuł i weźmie tam udział w rozmowach z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, przebywającym z wizytą w Turcji. Ukraiński przywódca zapowiedział, że celem jego środowych rozmów w tym państwie będzie wznowienie wymiany jeńców z Rosją.
06:30. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej: lotniska Rzeszów i Lublin czasowo zamknięte
Z powodu konieczności zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego lotniska Rzeszów i Lublin zostały czasowo zamknięte - poinformowała w środę rano Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.
Wcześniej Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informowało, że w związku z atakiem Rosji na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, w naszej przestrzeni powietrznej operuje polskie i sojusznicze lotnictwo.
Jak napisano w komunikacie DORSZ, zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji.
CZYTAJ WIĘCEJ: Atak Rosji na Ukrainę. W Polsce poderwano samoloty myśliwskie. Tymczasowo zostały zamknięte lotniska w Lublinie i Rzeszowie
05:10. DORSZ: w naszej przestrzeni powietrznej operuje polskie i sojusznicze lotnictwo
W związku z atakiem Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, w naszej przestrzeni powietrznej operuje polskie i sojusznicze lotnictwo - poinformowało w środę rano Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
Jak napisano w komunikacie, zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji.
Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie i samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości
— przekazano.
Zaznaczono, że działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.
Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji
— podkreślono.
01:40. Sztab: zaatakowaliśmy rosyjskie obiekty wojskowe systemami ATACMS
Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował we wtorek, że ukraińska armia zaatakowała rosyjskie obiekty wojskowe taktycznymi systemami rakietowymi ATACMS. Rosyjskie media potwierdzają te informacje - celem ataku był Woroneż.
Siły Zbrojne Ukrainy z powodzeniem wykorzystały taktyczne systemy rakietowe ATACMS do precyzyjnego ataku na obiekty wojskowe na terytorium Rosji. To przełomowe wydarzenie, które podkreśla niezachwiane zaangażowanie Ukrainy w utrzymanie suwerenności
— napisano w komunikacie Sztabu.
Nie sprecyzowano kiedy przeprowadzono atak ani jakie cele zostały zaatakowane.
Użycie broni dalekiego zasięgu, w szczególności ATACMS, będzie kontynuowane
— zapewnił ukraiński Sztab Generalny.
Jak pisze agencja Reutera, użycie przez Ukrainę pocisków ATACMS potwierdziły rosyjskie media. Według nich celem ukraińskiego ataku był Woroneż w południowo-zachodniej Rosji, a Kijów wystrzelił cztery tego typu rakiety. Strona rosyjska utrzymuje, że wszystkie pociski zostały zestrzelone, a ich odłamki spadły na obiekty cywilne w Woroneżu.
W październiku br. dziennik „Wall Street Journal” podał, że Administracja USA zniosła kluczowe ograniczenie dotyczące wykorzystania przez Ukrainę niektórych pocisków dalekiego zasięgu przekazanych jej przez zachodnich partnerów.
Ukraina wcześniej nie deklarowała otwarcie, że używa zaawansowanych systemów rakiet balistycznych dostarczonych przez USA przeciwko celom w Rosji.
00:10. Rosyjskie drony zaatakowały Charków
Rosyjskie drony zaatakowały we wtorek późnym wieczorem Charków na północnym wchodzie Ukrainy - poinformował mer miasta Ihor Terechow. Trafiony został budynek mieszkalny i placówka medyczna. Rannych zostało kilka osób.
Terechow poinformował, że jeden z dronów uderzył w wieżowiec w centralnej dzielnicy tego drugiego co do wielkości miasta Ukrainy, w wyniku czego wybuchł tam pożar. Rannych tam zostało kilka osób, ale mer nie podał szczegółów.
Inny dron spadł na teren wokół placówki medycznej; ranny został jeden z lekarzy.
W sumie, według ukraińskich mediów, w Charkowie w wyniku ataku rosyjskich dronów odnotowano co najmniej 13 eksplozji.
00:01. Po atakach Ukrainy rafineria w Riazaniu nie pracuje, podobnie jak port w Noworosyjsku
Przetwarzanie ropy naftowej zostało wstrzymane w rafinerii w Riazaniu, a w czarnomorskim porcie w Noworosyjsku załadunek ropy jest opóźniony o dwa-trzy dni z powodu uszkodzeń na skutek ukraińskich ataków dronowych – podała agencja Reutera, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą.
Gubernator obwodu riazańskiego Paweł Małkow napisał w sobotę na Telegramie, że „fragmenty samolotu bezzałogowego spowodowały pożar w jednym z obiektów przemysłowych”. Nie sprecyzował, o który obiekt chodzi. Port w Noworosyjsku i pobliski terminal Kaspijskiego Konsorcjum Ropociągowego, przez które eksportowana jest jedna piąta rosyjskiej ropy, zawiesiły działalność po ataku dronowym w piątek. W Noworosyjsku uszkodzone zostały dwa stanowiska cumownicze, obsługujące tankowce Suezmax o nośności 140 tys. ton.
Załadunek tankowców klasy Suezmax został przeniesiony na stanowisko 1A, a stanowisko 1 jest nadal nieczynne
— oznajmiło drugie źródło.
Według innego specjalisty atak mógł też opóźnić o dzień-dwa eksport kazachstńskiej ropy przez Noworosyjsk. Źródła w branży twierdzą, że port może wznowić pracę w pełnym zakresie do końca listopada, o ile w załadunkach nie przeszkodzą sztormy.
Ukraińskie uderzenie w port w Noworosyjsku było - jak dotąd - tym, które przyniosło najwięcej szkód rosyjskiej infrastrukturze eksportu ropy na Morzu Czarnym – podkreśliła agencja Reutera.
Rosja eksportowała w październiku przez port w Noworosyjsku 3,22 mln ton ropy, czyli 760 tys. baryłek dziennie.
red/PAP/Facebook/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/746076-relacja-1365-dzien-wojny-na-ukrainie-atak-na-tarnopol
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.