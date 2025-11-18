Trwa 1365. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Środa, 19 listopada 2025 r.
00:01. Po atakach Ukrainy rafineria w Riazaniu nie pracuje, podobnie jak port w Noworosyjsku
Przetwarzanie ropy naftowej zostało wstrzymane w rafinerii w Riazaniu, a w czarnomorskim porcie w Noworosyjsku załadunek ropy jest opóźniony o dwa-trzy dni z powodu uszkodzeń na skutek ukraińskich ataków dronowych – podała agencja Reutera, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą.
Gubernator obwodu riazańskiego Paweł Małkow napisał w sobotę na Telegramie, że „fragmenty samolotu bezzałogowego spowodowały pożar w jednym z obiektów przemysłowych”. Nie sprecyzował, o który obiekt chodzi. Port w Noworosyjsku i pobliski terminal Kaspijskiego Konsorcjum Ropociągowego, przez które eksportowana jest jedna piąta rosyjskiej ropy, zawiesiły działalność po ataku dronowym w piątek. W Noworosyjsku uszkodzone zostały dwa stanowiska cumownicze, obsługujące tankowce Suezmax o nośności 140 tys. ton.
Załadunek tankowców klasy Suezmax został przeniesiony na stanowisko 1A, a stanowisko 1 jest nadal nieczynne
— oznajmiło drugie źródło.
Według innego specjalisty atak mógł też opóźnić o dzień-dwa eksport kazachstńskiej ropy przez Noworosyjsk. Źródła w branży twierdzą, że port może wznowić pracę w pełnym zakresie do końca listopada, o ile w załadunkach nie przeszkodzą sztormy.
Ukraińskie uderzenie w port w Noworosyjsku było - jak dotąd - tym, które przyniosło najwięcej szkód rosyjskiej infrastrukturze eksportu ropy na Morzu Czarnym – podkreśliła agencja Reutera.
Rosja eksportowała w październiku przez port w Noworosyjsku 3,22 mln ton ropy, czyli 760 tys. baryłek dziennie.
