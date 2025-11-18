Propalestyńcy aktywiści pomazali fasadę urzędu kanclerskiego w Berlinie. Jak przekazała policja, 26-letni mężczyzna i 27-letnia kobieta namalowali na budynku czerwoną farbą słowo „sprawcy”. Doszło do tego kilka dni po wywieszeniu propalestyńskiego transparentu na Bramie Brandenburskiej.
Do akcji przyznała się grupa „Peacefully against Genocide” (Pokojowo przeciwko ludobójstwu).
Jeśli nasz rząd łamie prawo międzynarodowe i ma krew na rękach, to my, ludzie, sprzeciwiamy się temu!
— napisała grupa w komentarzu do nagrania wideo z wtorkowego protestu, opublikowanego na platformach społecznościowych.
Na miejscu policja zabezpieczyła dwa wiadra z czerwoną farbą oraz transparent z nazwą organizacji. Funkcjonariusze zatrzymali aktywistów, później zostali oni zwolnieni. W sprawie złożono zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.
Wczesnym popołudniem napis na fasadzie urzędu kanclerskiego został usunięty - poinformowała agencja dpa.
To kolejny w ostatnich dniach protest propalestyńskich aktywistów w Berlinie. W piątek trójka demonstrantów wspięła się na Bramę Brandenburską i na krótko zawiesiła transparent z hasłem „Nigdy więcej ludobójstwa. Wolność dla Palestyny” oraz palestyńską flagę.
Wojna w Strefie Gazy rozpoczęła się 7 października 2023 r., gdy rządzący tym terytorium palestyński ruch Hamas napadł na południe Izraela, zabijając około 1200 osób i porywając 251. Według kontrolowanych przez Hamas władz w izraelskim odwecie zginęło ponad 69,4 tys. Palestyńczyków - informują kontrolowane przez Hamas władze lokalne. Izraelska armia podaje, że w boju poległo 471 żołnierzy. Od ponad miesiąca w Strefie Gazy obowiązuje rozejm wynegocjowany przez prezydenta USA Donalda Trumpa.
