„Ci, którzy tak bardzo martwią się o Viktora Orbana, niech lepiej zorientują się, jaka jest sytuacja prawdziwa na Węgrzech i niech uwierzą w mądrość Węgrów. Oni podejmują na pewno racjonalne decyzje”- powiedział Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, były Prokurator Generalny w rozmowie z Emilią Wierzbicki i Wojciechem Biedroniem na antenie Telewizji wPolsce24.
Zbigniew Ziobro - w rozmowie przeprowadzonej w Budapeszcie - został zapytany o to, jak ocenia szansę Viktora Orbana w zbliżających się wyborach parlamentarnych na Węgrzech.
Oceniam, że Węgry to jest naród niezwykle zaangażowany, świadomy, jeżeli chodzi o swoją politykę i sytuację, o tysiącletnim dziedzictwie kulturowym, który budowało ten naród. I nie mam wątpliwości, że mając jasną perspektywę wyboru Magyara, który oznacza gwałtowne załamanie sytuacji gospodarczej na Węgrzech, gwałtowne odcięcie od dopływu dostaw taniego gazu i ropy naftowej, a z drugiej realną groźbę, że w nocy zniknie światło, że gospodarka węgierska zacznie gwałtownie dołować i jakość życia Węgrów ulegnie wyraźnemu pogorszeniu, to mając taką perspektywę, nie ma wątpliwości, jaki będzie werdykt społeczeństwa węgierskiego w tych wyborach
— wskazał.
Więc ci, którzy tak bardzo martwią się o Viktora Orbana, niech lepiej zorientują się, jaka jest sytuacja prawdziwa na Węgrzech i niech uwierzą w mądrość Węgrów. Oni podejmują na pewno racjonalne decyzje
— dodał.
Sojusz z Węgrami
Zbigniew Ziobro podkreślił, że Węgry to nasi sojusznicy.
Mówię o w walce o wartości, o suwerenne państwa w Europie, o przywrócenie tego elementarnego porządku moralnego w Europie, o obronę naszej tożsamości chrześcijańskiej, o sprzeciw wobec tych „inżynierów”, których chcą nam tutaj przewozić, o sprzeciw wobec tej szalonej polityki klimatycznej. To łączy nas bardzo, jakkolwiek mamy też rozbieżności
— wskazał.
as/wPolsce24
