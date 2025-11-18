TYLKO U NAS

Sprawdź zdjęcie w tle - flaga Węgier. Zbigniew Ziobro mówi o wyborczych szansach Viktora Orbana / autor: Fratria/Telewizja wPolsce24
Ci, którzy tak bardzo martwią się o Viktora Orbana, niech lepiej zorientują się, jaka jest sytuacja prawdziwa na Węgrzech i niech uwierzą w mądrość Węgrów. Oni podejmują na pewno racjonalne decyzje”- powiedział Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, były Prokurator Generalny w rozmowie z Emilią Wierzbicki i Wojciechem Biedroniem na antenie Telewizji wPolsce24.

Zbigniew Ziobro - w rozmowie przeprowadzonej w Budapeszcie - został zapytany o to, jak ocenia szansę Viktora Orbana w zbliżających się wyborach parlamentarnych na Węgrzech.

Oceniam, że Węgry to jest naród niezwykle zaangażowany, świadomy, jeżeli chodzi o swoją politykę i sytuację, o tysiącletnim dziedzictwie kulturowym, który budowało ten naród. I nie mam wątpliwości, że mając jasną perspektywę wyboru Magyara, który oznacza gwałtowne załamanie sytuacji gospodarczej na Węgrzech, gwałtowne odcięcie od dopływu dostaw taniego gazu i ropy naftowej, a z drugiej realną groźbę, że w nocy zniknie światło, że gospodarka węgierska zacznie gwałtownie dołować i jakość życia Węgrów ulegnie wyraźnemu pogorszeniu, to mając taką perspektywę, nie ma wątpliwości, jaki będzie werdykt społeczeństwa węgierskiego w tych wyborach

— wskazał.

Więc ci, którzy tak bardzo martwią się o Viktora Orbana, niech lepiej zorientują się, jaka jest sytuacja prawdziwa na Węgrzech i niech uwierzą w mądrość Węgrów. Oni podejmują na pewno racjonalne decyzje

— dodał.

Sojusz z Węgrami

Zbigniew Ziobro podkreślił, że Węgry to nasi sojusznicy.

Mówię o w walce o wartości, o suwerenne państwa w Europie, o przywrócenie tego elementarnego porządku moralnego w Europie, o obronę naszej tożsamości chrześcijańskiej, o sprzeciw wobec tych „inżynierów”, których chcą nam tutaj przewozić, o sprzeciw wobec tej szalonej polityki klimatycznej. To łączy nas bardzo, jakkolwiek mamy też rozbieżności

— wskazał.

